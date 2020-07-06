Tunç Soyer’e ‘kayyım’ı sordum...
Cumartesi sabahı Türkiye’nin aydınlık yüzü İzmir’deydik...
Bir süredir yandaş medyanın ve iktidarın hedefinde olan İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Tunç Soyer’le
buluştuk...
İzmir’in havası “siyasi
gündem” kadar sıcak... Sığacık’taki Yazarlar Evi’nin bahçesinde insanı
serinleten bir rüzgâr var... Arkadaşımız Hazal
Ocak’ın röportajını dün Cumhuriyet’in manşetinden, “Kurtuluş yolculuğu” başlığıyla duyurmuştuk... Soyer, İzmir’in
kurtuluşunun 100. yılı için projelerini şöyle sıralamıştı:
1- Görkemli 100. Yıl Anıtı...
2- 100. Yıl Kurtuluş Müzesi...
3- 100. Yıl Marşı...
4- 26 Ağustos 2022’de Afyon Kocatepe’den başlayacak ve 14
gün sürecek “zaman yolculuğu”...
İzmir’in kurtuluşuna giden yolda 100 yıl önce 14 gün boyunca ne yaşandıysa bire
bir canlandırılacak ve yürüyüş 9 Eylül 2022’de İzmir’de Hükümet Konağı’na Türk
bayrağının çekildiği o tarihi görüntüyle sonlandırılacak. Yürüyüşe CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak...
***
100. yıl projelerinin heyecanını yaşayan Tunç Soyer’e, linç
kampanyasının hemen ardından savcılığa yapılan “İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atansın” başvurusunu
soruyorum... “Bu başvuruya ne yanıt
verilir?” diyorum, Soyer yanıtlıyor:
“Dünyadan haberi yok,
denir. İzmir’den haberi yok, denir. İzmir’de bizim uyguladığımız politikalar
çok büyük bir teveccühle ve anlayışla karşılaşıyor. İzmirliler bizi biliyor.
Bize sahip çıkıyor. Dolayısıyla bu tür çırpınışlar, bu tür saldırıların hepsi
İzmirlinin duvarına toslar. Bundan hiçbir şey çıkmaz. O yüzden zerre kadar bir
kıymeti harbiyesi de yoktur. Bu tür insanlar çıkıyor, çıkacak. Olabilir, ama
bunların bir karşılığı yok. Bunları ciddiye alıp vereceğim bir cevap yok.
İzmirliler tokat gibi o cevabı veriyorlar. Daha da vermeye devam ederler.
Beni durdurmakla
engelleyeceklerini zannediyorlar, öyle bir şey yok. Bizi gömmeye çalışıyorlar
ama unuttukları şey, biz tohumuz. Biz gömüldükçe daha çok çıkıyoruz. Onu
bilmiyorlar. Bu kentin damarlarında böyle bir ateş var, böyle bir demokrasi
var, böyle bir kültür var; bu genetik bir şey. Bu, dün ortaya çıkmadı. Bu
kentin binlerce yıllık tarihinden süzüle süzüle bugüne geldi. O yüzden de 10
yılda, 18 yılda değiştirilemez bir şey. Bu doğayı, bu toplumu hiç anlamamak
demek. Öyle bastırarak, başındaki adamı linç ederek... Oh ne âlâ memleket. Var
mı öyle bir şey! Yok öyle bir duygu.”
***
İki saate yakın süren sohbetimizde Tunç Soyer, üzerine basa
basa birkaç kez “Korku toplumu çürütür”
diyor... Soyer, 17. yüzyılda yaşayan İngiliz siyaset felsefecisi Thomas Hobbes’un düşüncelerini
anımsatıyor...
“Hobbes demiş ki: ‘Otoriter yönetimlerde korku egemendir...
Ama bu korku 2 yanlı bir korkudur. İktidarın gazabına uğramaktan korkanların
korkusu ve iktidarını kaybetmekten korkanların korkusu. Bu iki korku birbirini
besler, büyütür ve sonunda toplum çürür...’ Korku toplumu çürütür. Çürüyen toplumlarda ne ahlak kalır ne de
özgürlük. Şimdi içinde bulunduğumuz ortam biraz böyle bir ortam. Korkunun
karşılıklı olarak büyüdüğü, büyüdüğü için de toplumun çürüdüğü, erdemlerin,
özgürlüklerin yok olduğu böyle bir zaman dilimi içinden geçiyoruz. Bütün bu
saldırılar… Barolarla ilgili yaşanan
gerçeği biliyoruz, basına uygulanan yaptırımları biliyoruz. Türkiye hiçbir
zaman bu kadar özgürlüklerin azaldığı, demokrasinin daraltıldığı bir dönem
yaşamadı. Hakikaten yaşamadı...”
Evet...
Korku dağlarının büyüttüğü toplumsal çürümeyi durdurabiliriz... Basınıyla, siyasetçisiyle, barosuyla, kadınıyla, işçisiyle, bilim insanıyla... Yeter ki yönümüz 100 yıl önce Anadolu’da yakılan bağımsızlık ateşi, ilkemiz Atatürk’ün “Aydınlanma Devrimleri” olsun!..
Yazarın Son Yazıları
Video Haberler
- Şov değil kaza!
- Erdoğan canlı yayında Bakan’a böyle çıkıştı!
- Bir anlık unutkanlık az daha canlarından ediyordu
- Korkunç an kamerada! Aile sinir krizi geçirdi
- Kılıçdaroğlu'dan Başbağlar Katliamı mesajı
- Konyaaltı Sahili'nde skandal görüntüler!
- Güvenlik görevlisine tekmeli yumruklu dayak kamerada
- Video çekti, ormanlık alanda ölü bulundu!
- İğne atsan yere düşmez! Tatilciler akın etti
- Yer: Antalya... Bunu yapan bir köpek!