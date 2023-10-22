‘Aşk’tan taraftara
Hızlı başlıyor iki takım oyuna. 20 futbolcu, iki kale arasında bir o yana bir bu yana koşuyor. Tehlikeli, pozisyonlar üreten bir baskı değil bu. Daha çok ambale eden, rakibi hataya zorlayan bir yoğunluk. Ve adeta bir sarkaç gibi kusursuz dengesi var. Bu tempoda, G.Saray Icardi avantajıyla dengeyi bozuyor. 26. dakikada, Icardi ancak ‘Kendin pişir kendin ye’ diye anlatılabilecek pozisyonda, ceza sahasında kalan topu değerlendirip takımını öne geçiriyor. Beşiktaş henüz bunu tam sindirmemişken bir de peşi sıra yine Icardi ile net bir pozisyon buluyor.
Beşiktaş’ın konsantrasyonunun düştüğü bu dakikalarda, kaleci Mert’in ceza sahası dışında topa müdahalesi kırmızı kart getiriyor. Bu karttan sonra Beşiktaş daha dengeli ve eşit bir futbol sergiliyor. Özellikle ikinci yarıda Burak Yılmaz’ın oyuncu değişikliklerinden sonra. Nitekim ikinci yarı G.Saray oyundan düşüp ‘hülyalara’ dalarken Beşiktaş ısrarını sürdürüyor. İstediği gol de 69’da Chamberlain ile geliyor. Oyundaki denge G.Saray’ın kendine gelmesini sağlıyor. Elle oynamaya verilen penaltı sayesinde 82’de yine Icardi ile 2. golü buluyorlar. Her ne kadar 10 kişilik Beşiktaş, asla oyunu bırakmasa da G.Saray taraftarının ‘Aşkı’ 3 puanı muhteşem bir performans sergileyen seyircisine hediye ediyor.
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