04 Mayıs 2025 Pazar

Geçenlerde Torreira’nın bir davete girerken çocuklarla top oynayan videosu dolaştı sosyal medyada. 29 yaşındaki bir profesyonelin çocuklarla bile “yalancıktan” futbol oynamayışına, tutkusuna şahit olduk. İşte o tutku, Galatasaray’ın Sivasspor karşısındaki 4 gollü (Torreira 9, Osimhen 15 ve 31, Barış Alper 21) şık galibiyetini getiriyor. Zira bütün futbolcular, Torreira gibi… Sadece top oynamak istiyor, bunu birlikte yapıyorlar… Sivasspor’un fazla varlık gösteremediği ve bir gol bulabildiği (Manaj 33) maçta en çok sarmaşık gibi gittikçe birbirini saran o birlik hissediliyor. İşte o birlik G.Saray’ın, hiç kalkmadığı liderlik koltuğunda arkasına iyice yaslanmasını sağlıyor.