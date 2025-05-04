Ebru Kılıçoğlu
Birlikte
Geçenlerde Torreira’nın bir davete girerken çocuklarla top oynayan videosu dolaştı sosyal medyada. 29 yaşındaki bir profesyonelin çocuklarla bile “yalancıktan” futbol oynamayışına, tutkusuna şahit olduk. İşte o tutku, Galatasaray’ın Sivasspor karşısındaki 4 gollü (Torreira 9, Osimhen 15 ve 31, Barış Alper 21) şık galibiyetini getiriyor. Zira bütün futbolcular, Torreira gibi… Sadece top oynamak istiyor, bunu birlikte yapıyorlar… Sivasspor’un fazla varlık gösteremediği ve bir gol bulabildiği (Manaj 33) maçta en çok sarmaşık gibi gittikçe birbirini saran o birlik hissediliyor. İşte o birlik G.Saray’ın, hiç kalkmadığı liderlik koltuğunda arkasına iyice yaslanmasını sağlıyor.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Birlikte 4 Mayıs 2025
Tam takım devam 28 Nisan 2025
Yürüyeduruyor 23 Nisan 2025
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- İmamoğlu ve İBB’yle ilgili 560 milyar iddiasına yanıt
- Mustafa Balbay sert eleştirdi
- Mezhep çatışması değil insanlık suçu
- Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
- Alfa Romeo'nun ilk elektrikli modeli: Junior Elettrica
- 'Kayyum atamaları, hukuksuzluk ve kontrollü kaos'
- AKP’de kongre öncesi hazırlığı devam ediyor: Prof. Kalay
- Emeklilerin Gözü Bayram İkramiyesinde: Beklentiler Karşı
- Hutbelerde Bunlara Dikkat Edin!
- Ekonomist Atilla Özkan'dan Şok Eden Enflasyon Yorumu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi’nde deprem!
- Türkeş'in kızından ilk açıklama!
- Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
- AKP'li Mehmet Metiner yuhalandı!
- 'Bu millet Ekrem Başkan'ı sana 'telef' ettirmez'
- 7,4 büyüklüğündeki depremde bilanço açıklandı
- Ahmet Ercan'dan kritik değerlendirme!
- İstanbul'da yol çöktü: Cadde trafiğe kapatıldı
- İYİ Partili Mehmet Aslan'dan geri adım
- Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı belli oldu