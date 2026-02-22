Teoride iki tarafın da hedefi var: Konyaspor, tehlike sınırından yukarı tırmanmak; Galatasaray ise Juventus maçı öncesi hem moralini bozmamak hem de ligden ödün vermemek istiyor... Ama tablo sahaya bambaşka bir şekilde yansıyor: Hırssız, amaçsız, temposuz ve pozisyonsuz bir ilk yarı... Okan Hoca, tabloyu lehine çevirmek için, onun adına radikal sayılacak bir kararla ikinci yarıya 3 değişiklikle başlıyor. Ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edilen bir gol dışında Galatasaray’da tempo yükselmiyor. İlhan Palut’un müdahaleleriyse oyunun kaderini değiştiriyor. Sonradan oyuna giren oyuncularıyla ev sahibi takım 75’te Adil, 81’deyse Kramer’le öne geçiyor. Galatasaray, o kadar yok ki sahada Konyaspor üç puanı zorlanmadan hanesine yazıyor...