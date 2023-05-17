Ebru Kılıçoğlu
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Hedefe doğru

17 Mayıs 2023 Çarşamba

Yerini teyit etmek, kalan maçlarına güvenle gitmek istiyor Galatasaray. Amacı tabii ki İstanbulspor’a puan kaptırmamak. Bu istek sahaya tempo, atak, baskı olarak yansımıyor. Evet ilk dakikadan itibaren ağırlığını koyan, oyunu rakip sahaya yığan, topa daha fazla sahip olan taraf onlar. Bunların arasında tutku, ısrar ve etkili gol pozisyonları yok. Kaldı ki, onların kâğıt üzerinde daha baskın göründüğü bu oyunda, 4-1-4-1 taktik dizilişle oynayan ev sahibi İstanbulspor’un çok ısrarlı olmamasının etkisi de büyük. Ev sahibi bir konuda etkili: Kendisi oynamıyor ama rakibini de oynatmıyor. Bu da bol bol duran keyifsiz bir oyun seyrettiriyor ilk yarıda. O kadar çok dur kalk oluyor ki maç ilk yarıda bir çeyrek daha uzuyor. Bunun kazananı da, 45+11’de kazanılan penaltıyı Icardi ile gole çeviren Galatasaray oluyor. Sonrasında Galatasaray’ın bol pas hatalı ama daha baskılı oyunu devam ediyor. İkinci yarıda oyuna giren Zaniolo, 6 dakika sonra kırmızı kart görüp çıkınca, İstanbulspor oyuna ortak olmak için çabalasa da yeterli olmuyor. 10 kişilik Galatasaray hem gol pozisyonu bulan hem de golü atan taraf oluyor: 89. dakikada Icardi günün çalışkanı Kerem’in asistiyle ikinci golü de imzalıyor. Galatasaray hedefiyle arasındaki mesafeyi üç puan daha kısaltıyor.

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