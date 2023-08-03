İstediği gibi

03 Ağustos 2023 Perşembe

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında, misafir ettiği Zalgiris karşısında eksikleri var Galatasaray’ın… Sadece son transferlerle zenginleşen kadrosundaki isimler değil sahada eksik olan. Sarı-Kırmızılı takım, kapanan rakibine karşı bir önceki maçta olduğu gibi bu maçta da hızlı bir çözüm bulamıyor. Buna henüz yerine tam alışamamış olan Halil’in tutuk oyunu ve henüz ona nasıl toplar atmaları gerektiğini çözememiş takım arkadaşları da eklenince, ilk yarının 30 dakikasında tutuk ve verimsiz bir oyun sergiliyor Sarı-Kırmızılılar. Gittikçe kilitlenen, kilitlendikçe de Galatasaray’ı strese sokma ihtimali olan bu kritik maçın gidişatını 31. dakikada Mertens ve Kerem değiştiriyor. Biri verilen korner atışını çok akıllıca kullanıyor diğeri uzun yıllar hatırlanacak bir vole ile topu ağlara yolluyor… İşte bu hem Galatasaray’ın hem oyunun kaderini değiştiren dakika oluyor. Bundan öncesinde de topun hâkimi Galatasaray ancak bundan sonra sahanın da hâkimi olmaya başlıyorlar. Zira rakip ‘gol yemezsem bu turu geçerim’ mantığı çöpe gidince oyununu açmak ve Galatasaray’a daha fazla pozisyon vermek zorunda kalıyor… Stadı dolduran tutkulu seyirciye, sıcak havaya ve baskılı oyuna rağmen ev sahibi için ‘çantada keklik’ bir karşılaşma olmuyor bu. Zalgiris, bir yandan temkinli olmaktan vazgeçmeden diğer taraftan da gol kovalamaya devam ediyor. Özellikle Oyewusi ile yarattıkları pozisyonlara Muslera geçit vermiyor. Galatasaray’ın da birçok net ve tehlikeli pozisyonu var. Baskısını da maç boyunca sürdürüyor. Ancak maçı sadece tek golle tamamlıyor… Neyse ki bu altın gol, Galatasaray’ın bu maçtan istediğini almasını sağlıyor.

