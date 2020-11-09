09 Kasım 2020 Pazartesi

Yunanistan’daki ulusal karantina önlemleri sebebiyle dijital ortama geçiş yapmak zorunda kalan Selanik Uluslararası Film Festivali, 15 Kasım'a kadar devam edecek. Festivalde yarışacak filmler arasında Azra Deniz Bu sezon 45 haftada tamamlanacak Süper Lig. Özetle 8. haftada oynanacak bir maçın tarihe geçmesi, herhangi bir takım adına ‘kader maçı’ olması ya da kritik bir dönemeç olması beklenemez. Öte yandan Galatasaray’ın hesabı öyle değil. Tam da tüm rakipler puan kaybetmişken, sıralamadaki yerini sağlamlaştırmak ve yukarı tırmanışını tamamlamak istiyor. Tabii ‘eldeki’ imkanlarla… Teknik dizilişleri 4-1-4-1 olan iki takımdan daha baskın olan, oyuna daha hakim olan taraf sarı-kırmızılılar. Sivasspor ise, rakibinin baskısıyla 4-1-4-1’ini sık sık kendi sahasına çekilerek 4-4-2’ye döndürmek zorunda kalıyor.Okyay'ın “Hayaletler”i de var.

Öte yandan yıpratıcı bir baskı yok sahada. Galatasaray’da fark, Belhanda ve Feghouli’nin canlarının bugün futbol oynamak istemesi. Bu sayede daima yüksek performans sergileyen iki Emre’nin çabaları karşılık buluyor. Nitekim 19. dakikada Feghouli’nin nefis asistiyle Belhanda’nın ayağından ağlara ulaşan ilk golde atağı onlar başlatıyor. Girişte dediğimiz gibi, takımlar adına bir ‘kırılma maçı’ değil bu belki ama maçta bir kırılma anı var. 45. dakikada Marcao’nun Kayode’ye yaptığı hareket nedeniyle çalınan penaltıyı Sivasspor adına Fayçal kullanıyor. Ancak top direkten dönüyor. Bir kırılma anı da memlekette tam da bu dakikalarda yaşanıyor! Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın resmi Instragram hesabından bir istifa açıklanıyor. Böylece sıradan bir lig maçı, Türkiye’nin siyasi tarihine bir kırılma anı olarak yazılıyor…

Güveni gelen Arda

İkinci yarıda, ev sahibi takım kaçan penaltı nedeniyle konsantrasyonu düşük, konuk takım ise güveni yerine gelmiş olarak çıkıyor sahaya. Maçta güveni kendine gelen bir isim daha var: 48. dakikada Belhanda’nın verdiği güzel pası ağlara yollayan Arda... Golden sonra onun takım arkadaşları yerine en yakın kameraya koşarak armayı öpmesi, büyük ihtimal ‘Hak ettim işte formayı’ mesajını da saklıyor içinde… Sivasspor’un kaderine razı bir hava sergilemesi yanıltıyor Galatasaray’ı. Zira hiç de öyle bir niyetleri olmadığını, 70’ten itibaren artırdıkları baskıyla kanıtlıyorlar. Uzaktan denedikleri şutlarda, kaleci Okan bir çok net pozisyonu engelliyor. Bir tanesi hariç: 76’da Uğur’un asistiyle Caner Sivasspor’un ilk golünü imzalıyor. Kalan dakikalarda teknik direktörlerin taktik hameleleri var. Son düdük Galatasaray’ın galibiyetini ve üç puanını teyit ederken; üzerinden iki saat geçmesine rağmen memleketin kilitlendiği haber hakkında kimseden hiçbir açıklama gelmiyor…