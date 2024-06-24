Milletçe kararsızız!
Milletçe epey kararsızız. Seveceğiz mi gömeceğiz mi millileri? Bir ayağımız içinde bir ayağımız dışında çemberin. Millilerimizin bir maç önce kahramanımız olup bir maç sonra katilimiz olmaları arasındaki saçma dengede karakterimiz saklı aslında... Hepimiz gerçekleri görüyoruz da inkâr ediyoruz. Zaten yenileceğimizi bildiğimiz Portekiz karşısında oynadığımız futboldan da takımın teknik direktörünün açıklamalarından da “rencide” oluyoruz. Niye ki?
Yok hükmünde olmak bu kadar ağır geliyorsa hepimize tepkiyi verilmesi gereken zamanlarda, mesela değişmesi gereken federasyon yöneticileri bu işi Euro 2024 sonrasına ertelediğinde vermemiz gerekmiyor mu? Sesimiz çıkmıyor. Hatta daha kötüsü “farkında bile olmuyoruz”... O zaman itirazımız neye acaba? Sonuçta böyle başa böyle tarak değil mi denklem? Bu çerçevede hedef bir üst tura çıkmak da, oraya çıkan farklı bir teknik direktör daha sağlam bir kadro olmayacak. Çıkılacak yer üst tur değil, aslında içinde bulunduğumuz bu bitmek bilmeyen koma aslında!
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- A Milli Takım'a büyük destek
- NANKÖRLÜK YAPMAYIN!
- Bir dokunduk bin ah işittik! Sokağa sorduk
- Yetenekli keçi 3 kişinin işini tek başına yapıyor
- CHP'den AKP'ye bayram ziyareti
- Palandöken'den 'beyaz yaka' uyarısı
- Sokağa sorduk: Yapay zeka işimizi elimizden alır mı?
- Uzmanından bayramda 'et tüketimi' uyarısı
- Sokak röportajında skandal sözler
- Dünya turuna çıkmıştı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Tekbirlerle şubeyi bastılar
- Alınmayan önlemler, yıkım getiren sonuç...
- İstanbul'da hastane bahçesinde silahlı çatışma!
- 'MHP (Babamın partisi) ...'
- İki çocuk otel odasında ölü bulundu!
- Hakan Çalhanoğlu'ndan Arda Güler sözleri!
- Şeriat İslam değildir
- Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak!
- EYT'de yeni dalga mı geliyor?
- Özel sektör 'ara zam' yapacak mı?