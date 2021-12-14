14 Aralık 2021 Salı

Sezon başında ısrarla “Sabredelim” demişti Fatih Terim, gençleşen takımının aldığı sonuçlar sorulduğunda. Farklı arenalarda savaşacak diri bir takım oluşturmaktı amaç. Ancak 16. haftaya gelindiğinde, “gençleşmesine” rağmen bu takımın tutkusunun lige yetmediğini bir kez daha görüyoruz. Sivasspor karşısındaki G.Saray’ın 4-1-4-1’lik oyun düzeni ciddi şekilde aksıyor. Bu aksaklıkta Feghouli’nin kendi takım arkadaşlarının arasına sıkışması ve Kerem’in formunun düşük olması büyük etken. Takımın iki beki de oyuna katılmakta pasif kalınca tablo iyice aksıyor. Buna karşılık Sivas, 4-3-3’lük kurgusunda önce kapalı kalmayı ve rakibi zorlamamayı tercih ediyor. Amacı rakibinin oyununu bozmak.

Karşı taraf da isteksiz olunca bunu kolayca başarıyor. Pozisyonsuz tamamlanan ilkyarının ardından Sivasspor, G.Saray’ın “aksiyonsuzluğundan” da faydalanarak yavaş yavaş gelmeye başlıyor rakibinin yarı sahasına. 73 ve 76’da Muslera’nın çıkardığı iki net şutun ardından, 80’de Luyindama ile çarpışan Uruguaylı kalecinin sakatlanıp yerde kalmasından faydalanan Fajr topu ağlara yolluyor. G.Saray bir kez daha bu “aksiyona” reaksiyon vermemeyi ve kaderine razı olmayı tercih ediyor! Galatasaray, Sivas’ta bıraktığı üç puanla ligdeki hedefinden bir adım daha uzaklaşırken, sabırlı taraftara da “Ya sabır” çekmek düşüyor.

ELMAS’A GÖNDERME



Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz, golle ilgili soruya “Pozisyon çok hızlı gelişti. Burak Elmas Başkan’la da konuştuk. Ayıp oldu mu diye baktığımda herkesi olağan akışında gördük” yanıtını verdi.

