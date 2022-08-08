Şanslı başlangıç
Galatasaray 2023 sürümüyle çıkıyor sezonun ilk maçına. Başkanından teknik direktörüne, forvetinden orta sahasına, hatta transfer anlayışına kadar yeni bir takım var taraftarının karşısında. Ancak son transferlerle morali yükselmiş olsa da futbola kaldığı yerden başlıyor... Okan Hoca’nın tercihi olan 4-2-3-1 dizilişinde, ortadaki 2 ve ilerideki 1 neredeyse hiç varlık gösteremiyor. Bunda, geçen sezon disiplinli bir futbol anlayışıyla ligi iyi bir yerde tamamlayan Antalyaspor’un oyununun etkisi var. Özellikle Seferovic, maç boyunca hep 4 kişinin markajında kalıyor. Ama iki takım da hem sıkıcı hem de motivasyonu düşük bir oyun sergiliyor maç genelinde. Hatta ilk yarının son dakikalarında Antalyaspor bir penaltı buluyor ancak Luiz Adriano, adeta sahadaki tüm futbolcuların ruh halini temsilen o kadar isteksiz vuruyor ki, top Muslera’nın kucağında kalıyor... Her iki takımın da net sayılacak pozisyonları var. Ama hiçbiri 90’a kadar ağlara kavuşmuyor. Galatasaray’ı rahatlatan gol, maç sonunda oyuna giren Gomis’ten geliyor. Vasat maçta Galatasaray ilk maça kötü futbol ama zor bir deplasmandan önemli üç puanla başlamış oluyor.
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