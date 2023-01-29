Yola devam

29 Ocak 2023 Pazar

Galatasaray’da her şey aynı. Oyun düzeni, ideale yakın kadro ve yıldızlar... Öte yandan son haftalardaki ‘Oturdu artık futbolu’ yorumu eksik. Giresunspor karşısında yapılan baskı önceki haftalara göre daha tutuk. Bunda en önemli etken, umutsuzca puana ihtiyacı olan Giresunspor’un aldığı önlem. G.Saray’a karşı son derece disiplinli ve ‘yoğun’ bir savunma yapıyor ev sahibi. Eksikleri çerçevesinde, kontratağı bile çok fazla kovalamıyor. Mümkün olduğu kadar rakibinin oyununu bozmaya çalışıyor. Bunda da başarılı oluyor. Özetle, G.Saray’ın baskılı olduğu ama pozisyonlar açısından kısır bir karşılaşma yaşanıyor. İlk kayda değer pozisyon 45. dakikada verilen penaltı. Onu da Icardi kaçıryor. G.Saray’ın tutuk oyununa moral bozukluğu da eklenecekken Mertens’in 45+3’teki golü durumu değiştiriyor.

İkinci yarı 60’a kadar benzer tempoda devam ediyor. Bu dakikada Dubois sahneye çıkıyor. Devam eden pozisyonu takip edip ceza sahasının dışından jeneriklik bir şutla farkı ikiye çıkarıyor. G.Saray’ı keyiflendiren gol 88’de Rashica’dan geliyor. Son dokunuşu ise 90+5’te Yunus yapıyor. Farklı galibiyetler ve yenilmezlik serisiyle G.Saray emin adımlarla yoluna devam ediyor.