Pentagon belgelerinde Türkiye

14 Nisan 2023 Cuma

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’a ait çok gizli belgelerin internete sızdırılması Soğuk Savaş dönemi taktiklerini andırıyor.

Kimi belgelerde tahrifat yapılmış olsa da ABD’li yetkililer belgelerin çoğunun gerçek olduğunu açıkladı. Belgeler ABD’nin Ukrayna, Rusya, Çin, İran’ın yanısıra Türkiye, Güney Kore ve İsrail gibi müttefiklerini de gözetlediğini ortaya koydu.

Sızıntının kaynağıyla ilgili soruşturma başlatan Pentagon, hassas ve oldukça gizli bilgiler içeren belgelerin ABD kaynaklı bir sızıntı olacağını düşünüyor.

ABD’li yetkililer Pentagon’un brifinglerinde sunulan kâğıt belgelerin katlandığını, cebe sokulduğunu ve güvenli bir yerde fotoğraflarının çekildikten sonra internete yüklendiğini söylüyor.

Belgeler Ukrayna ordusuna destek için gizli ABD ve NATO planlarını açık ederken, Ukrayna’nın hava savunma sisteminin çökme riski altında ve ordunun zor durumda olduğunu da gösteriyor.

WAGNER SİLAH İSTEMİŞ

Belgelere göre ABD istihbaratının Rus askeri yapısında da casusları var. Belgelerde Rusya’nın askeri istihbaratı GRU ve paralı askerlik şirketi Wagner’ın iç planlamasına yönelik bilgiler bulunuyor. ABD’nin bazı durumlarda Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı planları hakkında uyarıldığı da görülüyor.

Belgelerin Türkiye’yi çok yakından ilgilendiren bir tarafı da var. ABD’nin saygın Washington Post ve New York Times gazetelerinin yer verdiği haberlere göre Rus Wagner Grubu Türkiye’den silah ve teçhizat satın alma girişiminde bulunmuş.

Afrika’da etkin faaliyet gösteren ve savaş suçu işlemekle suçlanan Wagner Grubu, Mali aracılığıyla Türkiye’den alınacak silahları Ukrayna’da Rus güçleri adına kullanmayı planlamış.

Belgelere göre Wagner Grubu temsilcileri şubat ayında Türkiye’de “Türk bağlantılarıyla” buluşarak silah satışını konuştular. Mali’nin geçici devlet başkanı Assimi Goita’nın Wagner adına Türkiye’den silah alabileceğini teyit ettiği de iddia ediliyor.

Belgelerde bu toplantının Türk hükümetinin bilgisi dahilinde yapılıp yapılmadığı henüz açık değil. Türk yetkililer bu konuda açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Rusya’da cezaevlerindeki mahkûmlar arasından asker seçen Wagner Grubu’nun Türkiye’den de paralı asker aradığı geçmişte haberlere konu olmuştu.

MÜTTEFİKLERİ DİNLEDİ

ABD’nin Türkiye’nin de bulunduğu toplantılarda elektronik cihazlar ve dinleme teknolojileri kullanarak “sinyal istihbaratı” yoluyla bilgi edindiği de ortaya çıktı.

Bu sızıntı ABD’nin Rusya ve Çin’le temasa geçen ülkeleri ne kadar yakından gözetlediğini ortaya koyuyor. Yıllık 90 milyar dolarlık bir bütçeye sahip olan ABD istihbarat birimleri elektronik iletişim yetenekleri, casusları ve uydularıyla dünyanın “Büyük Biraderi” konumunu koruma peşinde.

Şimdi Rusya-Çin aksının şekillendirdiği 2. Soğuk Savaş döneminde siber casusluk faaliyetlerinin kızıştığı, vekâlet savaşlarının azacağı bir çağa giriyoruz.

Türkiye’nin 20 yıllık süreçte “müttefik dost” ülkeden gözetlenmesi gereken bir ülkeye dönüşmesi yeni dönemdeki engellerin ciddiyetini açık biçimde ortaya koyuyor.