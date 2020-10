Cumhuriyet nedir?

29 Ekim 2020 Perşembe

Cumhuriyet, çok kan ve gözyaşı dökülerek kazanılan bir İstiklal savaşıdır:

Bir devrimcinin, dâhi bir komutanın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, halkı ile birlikte kazandığı askeri bir zaferdir.

***

Cumhuriyet, Doğu’nun Batı’ya karşı zaferidir:

Hem Haçlı zihniyetini yansıtan Hıristiyan Batı’ya...

Hem Doğu’yu maddi manevi sömüren Emperyalist Batı’ya...

Hem Osmanlı İmparatorluğu’nu yarı sömürge haline getirmiş olan ve kanını emen Batı’ya...

Hem İmparatorluğun topraklarını başkalarına peşkeş çekmek için anlaşmalar yapan Batı’ya...

Hem de Birinci Dünya Savaşı’nın galibi olan şımarık ve kibirli Batı’ya...

Karşı bir zaferdir!

Cumhuriyet, tarihi tersine çevirendir:

Tarihin normal akışını simgeleyen Sevr Antlaşması’nı yırtan, onun yerine tarihi tersine çeviren Lozan Antlaşması’nı koyandır.

Cumhuriyet, toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel dönüşümdür:

Endüstri Devrimi’ni ıskaladığı, Tarım Devrimi aşamasında patinaj yaptığı için dağılması mukadder olan bir Din-Tarım İmparatorluğu yerine, ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel altyapı olmadan kurulan bir Çağdaş Ulusal Devlettir.

Toprak ağalarının ve din adamlarının egemenliğinde, nüfusu köleleştirilmiş köylülerden oluşan bir toplumdan, çağdaş, kentsel, endüstriyel bir toplum yaratmanın mucizevi başarısıdır.

Cumhuriyet, sadece toplumu değil, bireyi de bağımsızlaştıran ve özgürleştirendir:

Ağalar, şeyhler, şıhlar tarafından istismar edilen köylüleri kölelikten vatandaşlığa, eşit yurttaşlığa terfi ettirendir.

Cumhuriyet kadın özgürlüğüdür.

Nüfus sayımlarında bile dikkate alınmayan, “adı olmayan” kadını, özgürleştiren, erkeklerle eşit haklara kavuşturandır.

Cumhuriyet, çağdaş eğitimdir:

Eğitim ve öğretimi, inanç dogmatizminden kurtarmak, insanlara sorgulayıcı, araştırıcı nitelikler kazandırmak, onları çağdaş bilgilerle donatmak, “fikri hür, vicdanı hür” kuşaklar yaratmaktır.

Cumhuriyet, sevgidir, dostluktur, insanlıktır, barıştır.

Düşmanlarıyla bile barış ve dayanışma aramaktır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle “Yurtta sulh, cihanda sulh”tur.

Cumhuriyet, akıldır, bilimdir, çağdaşlıktır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür!

***

CUMHURİYET BUGÜN, “DEMOKRATİK, LAİK VE SOSYAL HUKUK DEVLETİDİR”.

Demokratiktir: Şeffaf ve adil, periyodik seçimdir. Temel İnsan Hak ve Özgürlükleridir.

Siyasal iktidarla birlikte muhalefetin bütün renklerini de içeren ve temsil eden milli iradedir.

Laiktir: İnançları devlet aygıtının dışında tutmak, bütün inançlara eşit uzaklıkta olmak, hepsini ve inançsızları da korumaktır. Çoğunlukta olan ve en güçlü nitelik taşıyan inancın ötekiler üzerindeki baskısına izin vermemektir.

Sosyal Devlettir: Fırsat eşitliği ve sosyal adalettir. Ana karnından ölene kadar herkesin sağlık, eğitim, konut gibi temel hizmetlerden yararlanmasıdır.

Herkesin her açıdan her zaman her konuda fırsat eşitliğine sahip olması ve milli gelirden herkesin katkısı kadar pay almasıdır.

Hukuk Devletidir: Bütün vatandaşların Temel Hak ve Özgürlüklerinin devlete ve birbirlerine karşı eşit olarak korunmasıdır.

Siyasal iktidarın bütün söylem ve eylemlerinin Demokrasiye, Anayasaya, Temel Hak ve Özgürlüklere uygun olmasının bağımsız ve tarafsız bir yargı tarafından denetlenmesidir.

***

BİZ BU CUMHURİYETİ YAŞATAMIYORSAK, ZATEN ONA LAYIK DEĞİLİZ DEMEKTİR!