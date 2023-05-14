Seçimden önceki son yazı

14 Mayıs 2023 Pazar

Bugün anneler günü...

Bugün seçim günü...

Anneler çocuklarını korumak için sandıklara koşacaklar!

Bahar havası bütün ülkeyi sarmış...

Bir yeni başlangıç...

Bir umut...

İçerideki ve dışarıdaki tüm okurlarım kıpır kıpır!

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Sayılar, bu seçimlerin sonuçlarını kadınların ve gençlerin belirleyeceğini gösteriyor.

Seçmenlerin yaklaşık 15 yaşında siyaseti algılamaya başladıkları düşünülürse, 18-35 arasındaki nüfusun, ülkedeki bütün olumsuzluklardan mevcut iktidarı sorumlu tuttukları çok net olarak anlaşılır.

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Ne yazık ki “erkek egemen kültür” kadın cinayetlerine Nisan ayı boyunca da devam etti.

Bianet’in medyadan derlediği bilgilere göre erkekler, Nisan 2023’te en az 24 kadını ve üç çocuğu öldürdü.

Erkekler, en az 56 kadına şiddet uyguladı, en az dört kız ve oğlan çocuğunu istismar ve en az beş kadını da taciz etti.

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Gazete adresime gelen mektuplardan, cezaevlerindeki okurlarımın sorunlarını biliyorum.

Ayrıca, haksız ve hukuksuz yere hapiste yatanları da unutmadım...

Onları, daha doğrusu onlara yapıldığını düşündüğüm haksız ve hukuksuz uygulamaları, topluma da unutturmamak için, en azından haftada bir gün sorunlarını ya da bazen doğrudan adlarını yazarak konuyu bu sütuna taşıyorum.

Esas olarak, mahkûm ya da tutuklu olan mahpusların da İNSAN oldukları ve İNSAN HAKLARININ onlar için de geçerli olduğu unutulmamalıdır.

Hapishaneler ayrıca birer işkencehaneye dönüştürülmemelidir.

Mahkûmlar ve tutuklular da yasal haklarını, sınırlanmadan ve kısıtlanmadan kullanabilmelidirler.

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Bugün de konuya, bir ülkemizin bir haksızlık ve hukuksuzluk simgesi haline gelen Osman Kavala ile başlayalım...

HDP’nin eski Eş Genel Başkanı ve 2018 yılında Cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş ile devam edelim.

Elbette 28 Şubat 1997’de Devletin ve Hükümetin ortaklaşa aldıkları Milli Güvenlik Kurulu Kararları sonrasında son derece haksız ve hukuksuz bir biçimde, sanki darbe yapmışlar gibi mahkûm edilmiş olan 28 Şubat mağdurları olan emekli komutanlardan hâlâ hapiste olanları da unutmayalım:

E. Org. Çetin Doğan (83)

E. Org. Fevzi Türkeri (82),

E. Korg. Yıldırım Türker (82)

E. Tümg. Cevat Temel Özkaynak (78)

E. Tümg. Erol Özkasnak (77)

Ya yeşili, doğayı, kamu haklarını savunurken akla, mantığa, hukuka ziyan bir biçimde darbe suçlamasıyla mahkûm edilmiş olan Gezi Parkı Direnişçileri...

Adalet bekleyen:

Mücella Yapıcı

Çiğdem Mater

Mine Özerden

Can Atalay

Yiğit Ali Ekmekçi

Hakan Altınay

Tayfun Kahraman

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Müzisyen olan Grup Yorum üyeleri, ÇHD üyeleri olan avukatlar, hukuk ve adalet ararken ölüm orucunda ölenler ve cezaevlerinde hayatlarını kaybetmiş olan daha pek çok kişi...

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Hasta ve kocamış olan kadın ve erkeklerin, denetimli serbestlik zamanı gelmiş olan mahkûmların, hamilelerin, lohusaların, bebek ve çocukların bir an önce, Devlet ve Devletin temeli olan Adalet adına, hapishanelerden salıverilmeleri gerekmektedir.

HHH

Seçimden sonra Devlet yeniden yapılandırılırken...

Yeni Devlet inşasının Adalet ilkesi üzerine gerçekleştirilmesi zorunluluğu...

Haksızlık ve hukuksuzlukların giderilmesi konusundaki en büyük umudumuzdur...

Bu umudumuzun peşini bırakmayacağımdan emin olabilirsiniz içerideki ve dışarıdaki sevgili okurlarım.

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YAŞASIN DEMOKRASİ...

YAŞASIN HAK, HUKUK VE ADALET...

YAŞASIN ÖZGÜRLÜK!