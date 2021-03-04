Sözde ‘İnsan Hakları Eylem Planı’nın açıklandığı gün

04 Mart 2021 Perşembe

AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artık sayıları unutulduğu için kaçıncı olduğu hesaplanamayan en son “Adalet Reform Paketini”, “İnsan Hakları Eylem Planı” başlığıyla duyurdu.

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2019’da kamuoyuna açıklanan “Yargı Reformu Strateji Belgesi”nde de zaten yer alan:

Avrupa Birliği hedefi doğrultusunda “vize muafiyeti” çalışmalarına hız verilmesi...

Hâkimlere coğrafi teminat sağlanması...

Tutukluluğun istisna haline getirilmesi...

Düşünce açıklamaları nedeniyle kişilerin özgürlüğünden yoksun bırakılmayacağı...

Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kriterlerine uyum...

Gibi ilkelere ilişkin düzenlemelerin de bulunduğu bazı hedefler, “İnsan Hakları Eylem Planı”nda da yer aldı.

Bir karşılaştırma için bir yıl önceki amaçlarla bu yılki amaçları alt alta sıralıyorum:

2019 AMAÇLARI

1- Hak ve Özgürlüklerin Korunması ve Gelis¸tirilmesi,

2- Yargı Bagˆımsızlıgˆı, Tarafsızlıgˆı ve S¸effaflıgˆının Gelis¸tirilmesi,

3- I·nsan Kaynaklarının Nitelik ve Niceligˆinin Artırılması,

4- Performans ve Verimliligˆin Artırılması,

5- Savunma Hakkının Etkin Kullanımının Sagˆlanması,

6- Adalete Eris¸imin Kolaylas¸tırılması ve Hizmetlerden Memnuniyetin Artırılması,

7- Ceza Adaleti Sisteminin Etkinligˆinin Artırılması,

8- Hukuk Yargılaması ile I·dari Yargılamanın Sadeles¸tirilmesi ve Etkinligˆinin Artırılması,

9- Alternatif Uyus¸mazlık Çözüm Yöntemlerinin Yaygınlas¸tırılması.

2021 AMAÇLARI

1- Daha güçlü bir insan hakları koruma sistemi,

2- Yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi,

3- Hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık,

4- İfade, örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi,

5- Kişi özgürlüğü ve güvenliğinin güçlendirilmesi,

6- Kişinin maddi ve manevi bütünlüğü ile özel hayatının güvence altına alınması,

7- Mülkiyet hakkının daha etkin korunması,

8- Kırılgan kesimlerin korunması ve toplumsal refahın güçlendirilmesi,

9- İnsan hakları konusunda üst düzey idari ve toplumsal farkındalık.

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Belgede, Avrupa Birliği’nin vize muafiyeti için en önemli kriter olarak belirttiği terör tanımının değiştirilmesi konusunda bir önlem yer almadı.

Belgede, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen hak ihlalleri devam eden Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Enis Berberoğlu gibi mağdurların durumlarıyla ilgili herhangi bir düzeltme/düzenleme de yer almadı.

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Aynı gün, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı’nın hazırlanmasında Avrupa Birliği fonlarından yararlanıldığına ilişkin bilgi olduğunu söyledi.

Fonun 1.2 milyon Avro olduğunu belirten Tanrıkulu şöyle konuştu:

“Bu belgenin o fonlarla hazırlandığı konusunda bilgi var ve bu da ironidir. Bu hükümete yerli ve milli olması konusunda bir kapaktır. İnsan Hakları Eylem Planı’nı bile kendi paramızla hazırlayamıyoruz.”

(O paradan kimlere ne ödeme yapıldı acaba?)

Böylece iktidarın görev olarak hazırladığı “Plan” yayımlandığı gün büyük bir yara aldı.

HHH

Aynı gün, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Halkların Demokratik Partisi, HDP’nin siyaseten de hukuken de kapatılacağını söyledi.

Özkan şöyle konuştu:

“Biz inşallah milletimizin nezdinde HDP’yi kapatacağız. Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır. 83 milyon, bu partinin kapatılmasını hem siyaseten sandıkta hem de hukuken anayasal düzen çerçevesinde arzu etmektedir.”

Böylece “HDP’yi kapatacağız” diyerek, yargıya emir verildiğini açıkça itiraf etti.

Üstelik “Hem siyaseten sandıkta hem de hukuken anayasal düzen çerçevesinde kapatacağız” diyerek hem Demokratik Rejime hem de Hukuk Devletine ve Anayasaya ipotek koydu.

Kapatma isteğinin “81 milyon” vatandaşa ait olduğunu belirterek “Milli İradeyi” hiçe saydı!

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Böylece temcit pilavı gibi her bir-iki yılda bir, büyük tantanalarla ilan edilen, hiçbir yenilik getirmeyen, inandırıcılığını zaten yitirmiş olan “Adalet Reformu” paketlerinin sonuncusunun da kendi partisi tarafından bile ciddiye alınmadığı ortaya çıktı!