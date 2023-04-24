Sakın unutma...

24 Nisan 2023 Pazartesi

Seçim yaklaştıkça siyasal partilerin tanıtım çalışmaları da hızlanıyor.

AKP duygusal reklamlarına ağırlık veriyor.

Bunlardan birisi “Unutma” bir başkası da “Vazgeçme” temalarını işliyor.

“Unutma” diyen reklam geçmişte yaşanan ilişkileri, mahalle dostluklarını hatırlatıyor. Sonunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan görünüyor ve onun unutulmaması isteniyor.

“Vazgeçme” çağrısı da sadakat konusunu işleyerek gene AKP’den vazgeçmemeye vurgu yapıyor, Erdoğan resmi ile sonlanıyor.

Bu temalar başka şeyleri de çağrıştırıyor.

SAKIN UNUTMA

6 Şubat depreminin ilk üç gününü hiç unutma. O ilk üç günde insanlar enkaz altında yardım isteyerek can verdiler.

Kızılay’ın çadır sattığını unutma.

Hayatın nasıl pahalılaştığını unutma. Soğanı unutma soğanı. Kilosu 30 lira.

Alamadığın eti unutma.

Yağmalanan Hazine’yi unutma. Senin cebindi o Hazine.

Araplara satılan evleri, toprakları unutma.

Tek adam zulmünü unutma. Suçsuz yere hapiste yatanları unutma.

İktidar yandaşlarının aldıkları kat kat maaşları unutma.

Bunları unutma ki neden sıkıntı içinde olduğunu göresin.

Bunları unutma ki nelerin yaşandığını anlayasın.

SAKIN VAZGEÇME

Ey vatandaş;

Adaletten vazgeçme. Adalet yoksa hiçbir güvencen yok.

Haklarından vazgeçme. Konuşma hakkından, toplanma hakkından vazgeçme.

Bunlardan vazgeçersen güçlünün kölesi olursun.

Emeğinden vazgeçme. Her şey senin emeğine dayanıyor. Emeğin senin en büyük gücün.

Emeğinden vazgeçersen hiçbir hakkın senin olmaz.

Haklarından vazgeçme.

Aklından vazgeçme ey vatandaş.

Seni uyutmak için anlatılan masallara kanma. Aklından vazgeçme.

SEN KARAR VERECEKSİN

Seçimde vereceğin karar senin kararın olsun.

Eğer düşünüp taşınıp karar verirsen geleceğin senin olur.

Eğer kararı başkalarına bırakırsan geleceğin onların ellerinde olur.

Unutmaman gerekenleri doğru hatırla.

Nelerden vazgeçmeyeceğine sen karar ver.

Yolun açık olsun.