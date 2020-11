CHP, ‘ekonomik buhran’ ve çıkış yollarına yoğunlaşıyor

12 Kasım 2020 Perşembe

CHP, “Ekonomi Masası”nı oluşturan uzman ekibi kanalıyla, “Buhran” olarak adlandırdığı ekonomik kriz ve çıkış yolları üzerine daha fazla yoğunlaşacak. “Ekonomi Masası”nın bu haftadan itibaren Anadolu’da toplum kesimlerinin temsilcilerini ziyaret ederek hem yaşanan sıkıntıları dinleyeceği hem de çözüm yollarını anlatacağı belirtildi.

Kılıçdaroğlu, ekibiyle birlikte dün bir basın toplantısı düzenleyerek şimdiye kadar yapılanları ve izlenecek yolu anlattı. Kılıçdaroğlu, “Ekonomi Masası”nı oluşturan, alanlarında uzman parti yöneticileri ve milletvekillerinin bulunduğu ekibi göstererek vatandaşın umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini, tüm ekonomik sorunları çözecek kadro ve fikirlerin CHP’de bulunduğunu söyledi. Hiçbir sorunun çözümsüz olmadığını, sorunları çözeceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, 4 aşamalı bir strateji üzerinden yürüyeceklerini söyledi.

Stratejinin birinci aşamasını can ve mal güvenliğini sağlamak, adalet ve hukuku yeniden oluşturmak olarak belirten CHP Genel Başkanı, ikinci aşamayı ise her alanda üretim seferberliği olarak özetledi. Üçüncü ayağın “sosyal devlet” oluşumunu sağlamak, bu kapsamda yaratılan değerin hakça paylaşımını gerçekleştirdiklerinde toplumsal barışın kendiliğinden geleceğini kaydetti. Stratejinin dördüncü ayağını sürdürülebilirlik olarak özetleyen Kılıçdaroğlu, özel sektörün dinamizmini en iyi kendilerinin bildiğini, her konuda yeterli, deneyimli kadrolarının bulunduğunu belirterek “Ekonomiyi yönetecek en iyi kadro bizde” dedi. Ekonomik masada esnaf, sanayici, çiftçi, işçi gibi tüm toplumsal kesimleri temsil eden uzmanların, eski Hazine, Maliye, DPT’nin üst düzey yöneticilerinin, geçmiş krizleri yöneten yetkin kadroların bulunduğunu hatırlattı.

CHP’nin bu atağını, son dönemde yeniden canlandırılan “ekonomiyi kurtaracak parti yok” söylemine yanıt, şu anda var olan ekonomik sorunları çözerek halka umut verme, geniş toplum kesimlerine kendini daha iyi anlatma girişimi olarak görebiliriz. Bu arada “iktidarla birlikte muhalefetin oylarının da düştüğü”nü gösteren anket sorusuna verdiği yanıtta Kılıçdaroğlu, oylarda düşüş olmadığını tek bir anketin böyle açıklandığını, ancak istedikleri kadar oy artışı da kazanamadıklarını söyledi. CHP Genel Başkanı, bu soruya verdiği yanıtta şimdiye kadar çıkardıkları raporları, hükümetle paylaştıkları çözüm önerilerini, geniş kesimlerin sıkıntılarını dile getirdikleri açıklamaları sıraladı. Ancak bir yandan da toplumda ve medyada yaptıklarının iyi anlatılamadığı şeklinde bir algı varsa üzerinde durup düzeltmeleri gerektiğini de söyledi.

Konu ekonomiyle sınırlanmasına karşın Kürt meselesi konusunda CHP’nin tavrına ilişkin bir soruya ise Kılıçdaroğlu, “Bu sorunun TBMM’de çözüleceği, çözüme her partinin katılması gerektiği, her partide bu konuya katkı verecek milletvekilleri bulunduğunu, bu formülü daha önce söylediklerini, kendi raporlarının da bulunduğunu” hatırlattı. Kılıçdaroğlu, yanıtının sonunda “Bu temel sorunu çözecek olan yegâne parti CHP’dir” iddiasında da bulundu.

Lütfi Elvan’a gerekirse destek verilir

Kılıçdaroğlu, soru üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı’na getirilen Lütfi Elvan’ın başarılı olmasını istediklerini, vatandaşın sıkıntılarını azaltmak için istendiği takdirde, çıkarılacak yasalara da destek verebileceklerini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, “Ekonomi Masası”ndaki uzman milletvekillerine de teker teker söz verdi. Uzmanlar, faizlerin yükseltilmesine, kurların önlenmesine ilişkin radikal kararlar alıp almayacakları sorulduğunda, “Her şeyden önce kapsamlı bir programla güven verilmesi gerektiğini, yanlış politikaların faizlerde daha fazla artışlara neden olabildiğini, dolayısıyla kapsamlı plan ve liyakatli kadrolarla göreve gelindiğinde fazla sorun yaşamayacakları” yanıtlarını verdi.

Hazine garantili altyapı projeleri konusunda kamulaştırma yapacakları yönündeki açıklamalar hatırlatıldığında Kılıçdaroğlu, “Kimsenin hakkını yemeyeceklerini, projenin bedeli ve makul bir kâr payı hesaplamasıyla bu tür halkın gelirinin aktarıldığı projeleri kamulaştıracaklarını” söyleyerek operasyonun bir anlamda piyasa kuralları gözetilerek yapılacağını söyledi. Bu arada soru üzerine başka bir alanda kamulaştırma düşünceleri olmadığını, kendilerinin özel sektörün önünü açacaklarını da kaydetti. Bu arada Doğu ve Güneydoğu’ya ilişkin özel programlar uygulayacaklarını, özel sektörün ya da özel-kamu ortak olarak gidilmeyen yerlerde, öncelikli projeleri kamu kanalıyla yapacaklarını, çünkü o bölgede istihdam yaratılmasının şart olduğunu kaydetti.

Özetle; dün yapılan basın toplantısı da “Ekonomi Masası”nın Anadolu’da ekonomik sorunlar konusunda yapacağı ziyaretler de olumlu bir adım olarak görülmeli. CHP’nin ekonomide yetkin kadroları olduğu kesin ancak daha genç ve gelişmeler konusunda daha taze bilgilere sahip ekiplerle takviye edilmesi yerinde olacak gibi duruyor. Medyanın yüzde 90’dan fazlasıyla iktidarın mutlak emrine girdiği bir iklimde, geniş toplum kesimlerine kendini daha iyi anlatmak, yeni yöntemler bulmak için de gençleri daha fazla işin içine katma gereği var.