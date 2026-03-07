Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eskişehir taraftarı
Feyzi Açıkalın
Son Köşe Yazıları

Eskişehir taraftarı

07.03.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Eskişehir Ultra taraftarlarının, İspanyolların ünlü “Paquito el Chocolatero” şarkısıyla gerçekleştirdikleri tribün şovu spor dünyasında viral oldu. “Savaşkan!” ABD Başkanı Trump karşısında barışı savunan İspanya’nın genç başbakanı Pedro Sanchez’e bir selam olarak anlamlandırılan gösteri, Eskişehir’in köklü tribün kültürünü de hatırlattı.

Bu görüşe karşı çıkanlar oldu. Eskişehir tribün kültürünün bir tür bağnazlık da içerdiği, mesela rakip takım taraftarının şehirde kutlama yapmasına asla izin verilmediği söylendi. Böylece Eskişehir’deki gösteriyi yayımlayan yabancı spor yazarının, “gerçek üstü” diye adlandırdığı müthiş sivil dayanışmanın İspanya spor kültürü ile uyuşmadığı anlatıldı. Çünkü İspanya’da her ne denli ırkçı taraftar varsa da rakip takım izleyicileriyle yan yana maç izlenmesi sık görülendi. Bir başka kriterde ise İspanya’da maçlar öncesindeki saygı duruşları olağanüstü bir ciddiyetle yapılmaktaydı. Bu bile bir toplumun birey kalitesinin göstergesiydi; dolayısıyla ülkenin başbakanı da öyle olacaktı! Rakip takım taraftarına kutlama yaptırılmaması işi farklı bir sosyolojik araştırma konusudur. Mesela Alanya gibi, futbol takımı Süper Lig’de hiç tehlike yaşamadan, gayet iyi futbol oynayarak tutunan bir turizm şehrini ele alalım. Alanya ülkenin en yoğun göç alan şehridir. Doğduğu yerde edindiği kimliğini Alanya’ya beraberinde taşıyan insanların araçlarının son rakamları nasıl hâlâ geldiği yerin il numarasını gösterirse, tuttuğu futbol takımına olan sevgisi de kalbinde saklıdır. Dört büyüklerin taraftarı olarak Alanya’ya gelenler ise daha rahattır, çünkü hem sayıca fazla hem de şehirde temsil ettiği farklı birliktelikler açısından güçlüdürler. Böylece Alanya’da, Eskişehir’deki kadar homojen olmayan futbol taraftarı tek slogan altında birleşemeyebilir.

Konuyu dağıtmadan; müzik aletleriyle güçlendirilmiş bir tezahürat geçmişi olan Eskişehir Ultra’nın verdiği savaş karşıtlığı mesajı önemlidir. İspanya’nın, Trump’a tek tek yanlanan uygar (!) Batı’dan farklı olarak, 36 yıl sürmüş faşizan diktatörlükten çıkmış demokrat bir ülke olduğu unutulmamalıdır. Ülkeler resmi olarak gayriahlaki ilişkiyi tercih ederken, çağımızın en önemli iletişim aracıyla gösterilen sivil dayanışma halklar arasında farklı etkileşim sağlamıştır. Bu iletişim, halkının çıkarı adına saldırgan politikalar uygulayan siyasi iktidarların davranışını da boşa çıkaracaktır.

İlgili Konular: #Maç #taraftar #eskişehirspor #futbol #ispanyol

Yazarın Son Yazıları

Eskişehir taraftarı

Eskişehir Ultra taraftarlarının, İspanyolların ünlü “Paquito el Chocolatero” şarkısıyla gerçekleştirdikleri tribün şovu spor dünyasında viral oldu.

Devamını Oku
07.03.2026
Akıllı Gianni

“Dünya yıkılsa hafta sonu golf oynamaktan vazgeçmem” diyen Donald J. Trump gerçekten dünya yıkılmakta, savaş makineleri İran’ı cehenneme çevirmekteyken Florida’da golf oynuyordu.

Devamını Oku
03.03.2026
Rotası Saray olan TUR

TUR kısaltmasından Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu anlıyoruz.

Devamını Oku
25.02.2026
6 Şubat depremi bir milattı

6 Şubat depremi yaklaşan Mayıs 2023 Genel Seçimleri öncesi gelmişti.

Devamını Oku
06.02.2026
Bombalanmayla gelecek özgürlüğü bekleyen göçmenler

Bombalanmayla gelecek özgürlüğü bekleyen göçmenler

Devamını Oku
02.02.2026
2025 ‘Seçimsizleştirme’den ‘Hayırsever Monarşi'ye geçiş yılıydı

2025 ‘Seçimsizleştirme’den ‘Hayırsever Monarşi'ye geçiş yılıydı

Devamını Oku
04.01.2026
Türk bisikleti nereye?

Yazının konusu yarışmacı, elit bisiklet sporu ve sporcusudur.

Devamını Oku
08.10.2025
Emine Abla Turizmi

Bir Doğu Karadeniz gezisi öncesi Google’da konuk değerlendirmeleri arandığında, göze ilk çarpan, hizmet sektöründeki sözgelimi “Emine Abla ve Ali Abi” betimlemeleri oluyor.

Devamını Oku
02.09.2025
Her şey Yerel Yönetimler Yasasıyla başladı

Her şey değil tabii ki; taşradaki/yereldeki ganimetin üretimi ve paylaşımını öngören bu yasaya sıra geldiğinde, ülkedeki kamuya ait varlıklar çoktan görücüye çıkmış, satılmıştı bile.

Devamını Oku
13.07.2025
En iyimiz en çalışkanımızdı…

Bu sözleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kaybettiği yakın çalışma arkadaşı, Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’ in ardından söylemişti.

Devamını Oku
11.06.2025
Siyasi tutuklamaların taşradaki etkisi

Yazının başlığında ‘siyasi gözaltı’ ya da ‘tutuklama’ sözleri yer alınca, bu anlatımın öznesinin CHP olduğunu anlıyoruz.

Devamını Oku
01.06.2025
Özgür Özel nasıl koşuyor

Özgür Özel nasıl koşuyor

Devamını Oku
27.05.2025
Kötülüğün resmini çizdiler

Kötülüğün resmini çizdiler

Devamını Oku
25.05.2025
En Batı’daki Doğu Fas

En Batı’daki Doğu Fas

Devamını Oku
27.04.2025
AKP umudu çoğalttı!

AKP umudu çoğalttı!

Devamını Oku
24.03.2025
Yarınını Yaren leylek gibi bekleyen halk

Yarınını Yaren leylek gibi bekleyen halk

Devamını Oku
16.03.2025
14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevgisizlik

14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevgisizlik

Devamını Oku
16.02.2025
Hristiyanlıkla ilgili bişey…

Hristiyanlıkla ilgili bişey…

Devamını Oku
07.01.2025
2024 yılı bir büyük şakaydı…

2024 yılı bir büyük şakaydı…

Devamını Oku
04.01.2025
Birden fazla Vietnam

Birden fazla Vietnam

Devamını Oku
19.12.2024
AKP’nin demokrasi şöleni kongreleri

AKP’nin demokrasi şöleni kongreleri

Devamını Oku
12.10.2024
Tasarruf tedbirini bahane eden yerel basın

Tasarruf tedbirini bahane eden yerel basın

Devamını Oku
22.08.2024
Olimpiyat açılış ve kapanıştan ibaret değildir

Olimpiyat açılış ve kapanıştan ibaret değildir

Devamını Oku
09.08.2024
Avrupa Futbol Şampiyonası kapatılsın… Olimpiyat kalsın…

Avrupa Futbol Şampiyonası kapatılsın… Olimpiyat kalsın…

Devamını Oku
20.07.2024
3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde Nâzım Hikmet

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde Nazım Hikmet

Devamını Oku
03.06.2024
Cumhuriyet’le tanışıklığımın kırkıncı yılında

Cumhuriyet’le tanışıklığımın kırkıncı yılında

Devamını Oku
09.05.2024
Ah şu çöl tozları

Ah şu çöl tozları

Devamını Oku
27.04.2024
Son Güneş Tutulması örneğinde bilimin popülerleştirilmesi

Son Güneş Tutulması örneğinde bilimin popülerleştirilmesi

Devamını Oku
13.04.2024
Umarım 2054 yerel seçimlerinde

Umarım 2054 yerel seçimlerinde

Devamını Oku
30.03.2024
Ergun Hiçyılmaz’ın ardından

Ergun Hiçyılmaz’ın ardından

Devamını Oku
14.02.2024
Deve pazarlığı

Deve pazarlığı

Devamını Oku
27.01.2024
Ülke tarihinin gördüğü en ‘siyasi’ yerel seçim

Ülke tarihinin gördüğü en ‘siyasi’ yerel seçim

Devamını Oku
10.01.2024
Seçmece başlıklarla 2023 yılı özeti

Seçmece başlıklarla 2023 yılı özeti

Devamını Oku
31.12.2023
Cumhuriyetin başkenti Ankara ve Anıtkabir

Cumhuriyetin başkenti Ankara ve Anıtkabir

Devamını Oku
29.10.2023
100. değil asıl 101. yılın nasıl kutlanacağı önemli

100. değil asıl 101. yılın nasıl kutlanacağı önemli

Devamını Oku
27.10.2023
Hızır'ın malları

Hızır'ın mallar

Devamını Oku
22.10.2023
Sıradanlaştırılıp değersizleştirilen 100. yıl kutlamaları

Sıradanlaştırılıp değersizleştirilen 100. yıl kutlamaları

Devamını Oku
18.10.2023
Derna’nın trajedisi

Derna’nın trajedisi

Devamını Oku
15.09.2023
Yerel seçimler neden hayat memat meselesi oldu

Yerel seçimler neden hayat memat meselesi oldu

Devamını Oku
10.09.2023
Doğanay Güzelgün’ün katili kim?

Doğanay Güzelgün’ün katili kim?

Devamını Oku
19.07.2023