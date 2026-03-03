Cumhuriyet Gazetesi Logo
Feyzi Açıkalın
03.03.2026
“Dünya yıkılsa hafta sonu golf oynamaktan vazgeçmem” diyen Donald J. Trump gerçekten dünya yıkılmakta, savaş makineleri İran’ı cehenneme çevirmekteyken Florida’da golf oynuyordu. Trump’ın golfü nasıl oynadığını bilmiyoruz ama yeni zoraki sevdası futbol (ayaktopu!) ve onun dünyadaki patronu FIFA’nın başkanı Gianni Infantino ile arasının iyi olduğunu biliyoruz.

Trump’ın, adlarını telaffuz etmek zorunda kaldığı insanları, “korkunç, rezil, kötü, iyi, akıllı” gibi sıfatlarla basitçe tanımladığını biliyoruz. Bir de “sert ve güçlü” diye tanımladıkları var ki; evlerden ırak, dolduruşa getirdiği otoriter liderlere böyle sesleniyor! Vasatlığın dünya lideri olan Trump, Gianni’nin söylenişini Johnny gibi okuyup sosyal medyada alay konusu olmayı dert etmiyor. Trump, Infantino’yu her seferinde “akıllı” olarak anıyor. Tıpkı 20 Şubat’ta, aralarında dünya liderlerinin de olduğu Barış Forumu’nun ön sırasına oturtup, kısık sesle ve hafif alaycı, “Gianni çok akıllı, öyle değil mi?” dediği gibi!

Infantino’nun aklının (!) nereden geldiğini özelde futbol, genelde spor dünyasını takip edenler iyi biliyor. Infantino Rusya lideri Putin ile de Katar Şeyhi ile de ve Suudi Kralı ile de sofraya (!) oturabiliyor. İnsan hakları, çevre, LGBT hakları, çocuk ve göçmen işçiler, engelli farkındalığı gibi uygar ülkelerin olmazsa olmazlarını söylemlerinde sıkça kullanıyor. Karşılığını da güçlenerek alıyor. Infantino buna karşın tokat gibi yanıtları yine cesur kadınlardan, Norveçli futbol antrenörü Stale Solbakken gibilerinden, “kendisinin kimseye ahlak ve etik değerler dersi verecek kadar ne bir spor adamlığı geçmişi ne de yetkinliği olduğu” eleştirileriyle alıyor.

Trump ile tam bir “Odd Couple”, tuhaf çift ilişkisinde olan Infantino onun seçim kampanyası şapkasını kullanmaktan çekinmiyor. Körler ve sağırların birbirini ağırladığı spor dünyasında örneğin, Infantino’nun üyesi olduğu Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) bu konuda açtığı sorgulamada onu aklıyor. Tuhaf ikili, 3 Kasım’da yapılacak ara seçimler öncesi Trump’ın elini güçlendirebilecek 2026 Dünya Kupası’nı, yalnızca bilet satış sayısıyla değerlendiriyor. Ekran karşısında sergiledikleri cıvık ilişkiyi, İsrail’in haritadan sildiği Gazze’ye FIFA’nın yapmayı planladığı futbol sahaları gösterisi izliyor. İtalya ve İsviçre’den sonra 16 Şubat’ta Lübnan’dan da pasaport alan Infantino, Trump ile spor adına (!) kol kola yürümesini sürdürüyor.

İlgili Konular: #Trump #insan hakları #olimpiyat #gazze #golf

