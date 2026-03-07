Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dava başlıyor!
Mustafa Balbay
Dava başlıyor!

07.03.2026 04:00
Güncellenme:
Son anda bir değişiklik olmazsa Ekrem İmamoğlu davası 9 Mart Pazartesi günü başlıyor.

Dava sözcüğü birden fazla anlam taşıyor. Mahkeme süreci ayrı, İmamoğlu’nun davası ayrı!

Dava fiilen 31 Mart 2019’da başladı. O günün gecesi siyasi tarihimizin en ciddi kırılma anıdır. AA’dan YSK’ye kadar kontrolü iktidarda olan kurumların tümü sonuçları geciktirmek için her şeyi yaptı. Ancak ertesi gün öğleye doğru İmamoğlu’nun kazandığı ilan edildi ama mazbata tam 17 gün sonra verildi. O da 19 gün sonra, 6 Mayıs’ta iptal edildi, seçimler 23 Haziran’da yenilendi.

Davanın ikinci aşaması o gündü. İmamoğlu 31 Mart’ta 13 bin 629 farkla söke söke aldığı seçimi, 23 Haziran’da 806 bin 456 farkla kazandı.

Davanın üçüncü aşaması 31 Mart 2024’tü. İmamoğlu bu kez sadece başkanlığı değil, belediye meclisinde ve ilçe belediyelerinde çoğunluğu elde etti.

***

Davanın dördüncü aşaması 9 Mart’ta başlıyor! Sadece sayısal veriler bile bu davanın boyutunu ve hedefini otaya koymaya yetiyor:

- Adı “İmamoğlu suç örgütü” davası. Suç örgütüne bakıyorsunuz, Beylikdüzü’nde 2014’te seçimi kazanmasıyla başlamış. Büyükşehirde devam etmiş. Yani belediyenin neredeyse tüm kurumsal yapısı suç örgütü haline getirilmiş. Bu durumda en büyük suç da şu:

Seçimi kazanmak!

- İddianame 3 bin 700 sayfa. Bizim kuşak dokunarak okur. Çıktısını aldırmak istedik, altı cilt tuttu. Masamın üzerine koyunca gelen misafir görünmüyor.

- İmamoğlu’na alt sınırdan 828 yıl, üst sınırdan 2 bin 352 yıl hapis isteniyor. Niyete bakılırsa cezayı en üstten vermek istiyorlar. 23 Mart’tan itibaren tutuklu kaldığı süre hesaba katılırsa 4377 yılında nasipse İmamoğlu Silivri’den çıkacak! Merak ediyoruz, acaba o gün sabahtan mı bırakırlar öğleden sonra mı?

Erdoğan’ı dört kez yenmeye karşılık az bile!

- 105’i tutuklu 402 sanık yargılanacak. Her sanığın üç avukat hakkı var, birinci derece yakınları salona girebiliyor. Sadece bu sayı bile mevcut duruşma salonuna sığmaz. Bunu dikkate alıp daha büyük salon inşa etmek istediler, yetiştiremediler. Salonu yetiştiremeyen, davayı nereye yetiştirecek?

- Davada başlıca “deliller” şunlar: 15 gizli tanık, 76 itirafçı! 2008 yılında Ergenekon kumpasları öncesinde çıkarılan gizli tanık yasasının nasıl uygulandığını gördük. Düşmanımıza dilemeyiz! İtirafçıların da hemen tümü önce tutuklanan, birkaç kez ifade değiştirdikten sonra serbest kalanlar!

***

Dördüncü davanın genel görünümü böyle. Bunun tamamlayıcıları diploma, casusluk...

İmamoğlu’na aile, hatta sülale boyu açılan soruşturmalar da cabası. En son Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’yı uyuşturucu soruşturmasından tutukladılar. Test sonuçları negatif çıkmasına karşın hâlâ tutuklu olması iktidarı şaşkına çeviren bir döngünün fotoğrafı. İmamoğlu davasının inandırıcılığı azaldıkça daha ağır, hatta itibar suikastına varan suçlamalar getiriyorlar, bunları getirdikçe davanın inandırıcılığı azalıyor.

Sokakta bize en çok yöneltilen soru şu:

Bu dava ne zaman biter?

Türkiye, öngörülebilir bir ülke değil. Her an her şey olabilir. Kırılmalar yaşanabilir.

Mevcut tabloda bu davanın bitiş tarihi belli:

2028!

Yani ilk seçimler.

İmamoğlu, bugüne kadar olduğu gibi o davayı da, yani o seçimi de kazanmak zorunda!

