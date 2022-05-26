Büyük takım büyük transfer yapmaz

26 Mayıs 2022 Perşembe

Transfer dönemi yaklaşıyor ve “Büyük takım büyük transfer yapar”, “İyi futbolcu pahalı olur” gibi bildik laflar yine havada uçuşuyor. Yani ne yaşarsak yaşayalım kafalarda değişen bir şey yok ne yazık ki. O zaman bir hatırlatma; Oğuzhan on yıl önce “Feda” döneminde Beşiktaş’a geldiğinde onu kimse tanımıyordu. Daha da önemlisi o dönemdeki transfer rakamlarına göre neredeyse bedelsiz gelmişti. Oğuzhan sıra dışı yeteneklere sahip bir oyuncu. 2015-16, 2016-17 sezonlarında gelen şampiyonluklarda bence Atiba ile birlikte en büyük katkı yapan oyuncu. Hatta zamanın başkanı Fikret Orman şampiyonluk sonrası yaptığımız söyleşide bana, “Şampiyonlukta en etkili oyuncular sence kimler” diye sorduğunda yanıtım aynıydı: Oğuzhan ve Atiba. Zaman içinde Atiba çizgisini kaybetmedi. Hâlâ Beşiktaş’ın olmazsa olmaz oyuncusu. Oğuzhan, tam tersine birkaç müthiş yılın ardından giderek performansı düştü. Birçok şeyin etkisinde kaldı, kendisini olumsuzluklara karşı motive edemedi. Yedeğe düştü, kadroya giremedi.

RANT SARMALI

İyi transfer demek illa şöhret transferi demek değil, pahalı transfer yapmak değil. Zaten bir yerde bu tarz transferler hâlâ körükleniyorsa orada mutlaka başka bir şeyler vardır. Bu transfer, borç, rant sarmalını en fazla da ne yazık ki medya, menajerler ve kulüp yöneticileri körüklüyor. Taraftarlar da durumdan doğal olarak etkileniyor.

ENGEL OLMAYIN

Şu anda yapılan yanlış transferlerin ceremesini en çok çeken kulüplerden biri Beşiktaş. Almışlar almışlar, uzun sözleşmeler yapmışlar, sonra satmak için bir tane kulüp bulamamışlar. İnanılmaz bir para israfı. Bunlara kiralıkları da ekleyin. İşte en son alınan kiralık futbolcular; hepsi ünlü, pahalı ama sonuç boşa giden milyon Avro’lar. Kısacası yeni Lens’ler, Douglas’lar, Ljajic’ler yaratmamak için bu yoldan ayrılmak gerek. Modern kulüplerin yaptığı gibi akıllı bir profesyonel yapılanmayla işi bilenlere bırakmak gerek. Beşiktaş bu konuda önemli adımlar attı. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı’yla ve genç oyuncularla hırslı takımlar yaratabilen Valerien İsmael’le. Ama bu akılcı adımları bilerek ya da bilmeyerek içeriden ya da dışarıdan şimdiden baltalamaya çalışanlar var. Bunlar sistemin değişmesini istemeyenler. Bunlara kanmayın. Çünkü büyük takım büyük transfer yapmaz, büyük oyuncu yaratır.