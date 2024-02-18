Hiçyılmaz gazeteciliği
Kötü haberi yurt dışındayken
aldım. Gelişim Spor’da
tanıştığım Ergun
Hiçyılmaz’ın ölüm haberini.
Zamanın yeni ve etkili dergisinde
kimler yoktu ki. Başta Hıncal
Uluç ve Atila Gökçe. Yazıişleri
müdürümüz de o zaman çok
genç olan Fatih Altaylı’ydı.
Ergun Hiçyılmaz okuyucu
mektuplarını yanıtlardı. Büyük bir
özenle. Derginin 23 Mayıs 1990
tarihli sayısında Fenerbahçeli
bir taraftar “Atatürk hangi
takımı tutardı Ergun Abi” diye
sormuştu. Malum çok tartışılan
bir konuydu bu. Ben de iyi bir
Fenerbahçeli olan Ergun’un
aldığı pası değerlendirip golü
atacağını düşünmüştüm. Ama
yanıtı görünce çok şaşırmıştım.
Hiçyılmaz tarihçi, arşivci ve
titiz araştırmacı kişiliği ile uzun
bir açıklama yapmıştı. Kısaca,
Atatürk’ün 1914’te Akaretler’de
Beşiktaş Kulübü’nün yanındaki
evde oturduğunu, 56 sahası olarak
bilinen sahada takımın idmanlarını
izlediğini, Ahmet Fetgeri ve
Fuat Balkan gibi Beşiktaşlıları da
spora verdikleri önem nedeniyle
övdüğünü söylüyordu. Ve
Beşiktaş’ın Terbiye-i Bedeniye
Mekteb-i adıyla diğer kulüplerden
farkını belirterek Atatürk’ün
yakın çevresindeki Beşiktaşlılar
hakkında bilgi veriyordu Yazısını
da, “Beşiktaş’a komşu,
Beşiktaşlılarla omuz omuza
milli mücadele veren Atatürk’ün
siyah-beyazı biraz daha fazla
sevdiğine inanıyorum. Sevgili
Fenerlilerle Galatasaraylılar
darılmasın” diye bitiriyordu.
Yazının tamamını belirttiğim
tarihli dergiden okuyabilirsiniz.
Ama ben Hiçyılmaz’ın yazısına
Atatürk’ün hangi takıma daha
yakın olduğunu tartışmak için
değinmedim. Buradaki amacım
koyu Fenerbahçeli Ergun
Hiçyılmaz’ın ona buna yaranmak
yerine kendi bildiği doğrulardan
şaşmaması, araştırmaya, bilgiye
ve olgulara dayanması. Yani her
yazısında olduğu gibi sadece
gazetecilik yapması… Böyle has
gazeteciler teker teker gidiyor
ne yazık ki. Beraberlerinde de
gerçekleri, sadece gerçekleri
yansıtan gazeteciliği,
araştırmacılığı, objektifliği ve en
önemlisi cesareti de götürüyorlar.
Spor medyasındaki fikri sefaletin
bir nedeni de bu değil mi?
Seni ve temsil ettiğin ilkeleri
unutmayacağız sevgili Ergun
Hiçyılmaz.
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