Gülengül Altınsay
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Ole'nin derbi serisi

05 Mayıs 2025 Pazartesi

Beşiktaş için üçüncülük, Fenerbahçe için krize düşmeme maçı bu. Oyuna iyi başlayan taraf ev sahibi. Ama ilk 15 dakikadan sonra oyun dengeleniyor. Ev sahibi paslı ama yavaş geliyor, konuk kanada uzun topları tercih ediyor. Önce Talisca’nın net pozisyonu Mert’ten dönüyor, sonra Beşiktaş’ın kazandığı penaltı İrfan Can’dan… Ama Gedson kaçırdığı penaltıyı telafi ediyor; Masuaku’nun ters kanada uzun topunda Mert Müldür’ün yaptığı büyük hatanın ardından Kartal golü buluyor. Fakat ardından rakibini karşılama pozisyonuna geçince kalesinde baskı görüyor. Tek yanlı fauller de cabası. Mert’in de yardımıyla Beşiktaş zor da olsa istediğini alıyor.


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