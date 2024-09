Ben özelim, tekim ve önemliyim

03 Eylül 2024 Salı

Herkesin bedeni farklı, hikayesi kendine özel ama bazı hikayeleri özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Aynı duyguları yaşıyor olabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde bir danışanım dedi ki ‘diyetimi bozdum, beni cezalandırın!’ .. Yeni başladık çalışmaya , beni tanısa bunu yapmayacağımı bilir. Ama ben bu durumlarda daha çok sormaya başlıyorum. Neden? Neden cezalandırılmak istiyor, neden bir tatlı yediği için bu kadar suçlu hissediyor? Sonra başka bir danışanım çocuğuna süt verdiğini ama son dönemlerde duydukları sebebiyle vicdan azabı çektiğini anlattı. Başka bir danışan ise kilo probleminin sebebi olarak ‘gluten hassasiyeti’ olduğunu düşünüyor. Yıllardır gündemde ne var ise bizim işimizi etkiler. Örneğin biz göz doktoruna böyle şeyler soruluyor mu bilmiyorum? Ama bizim uzmanlığımız o kadar ilginç ki... Her sene moda diyetler ve akımlar ile sürekli değişiyor ve gelen sorulara ve yorumlara doğru cevabı vermek gerekiyor.

Hepimiz farklı şehirlerde, farklı ortamlarda yaşıyoruz. Aynı şehirde hatta üst komşum bile olsanız farklı yemekleri pişirdiğimize eminim. Kimilerim evinde etli yemekler başroldeyken kimileri sadece sebze ile doyuyor. Kimiler makarna, pilav olmadan masaya oturmazken kimileri eve asla karbonhidrat sokmuyor. Peki hangisi doğru? Hepimiz aynı şekilde beslenmek zorunda mıyız?

Geçtiğimiz hafta bir merkezde kadınlarla buluştum. “Biz kime inanacağız?” dediler.

Dedim ki; önce kendinize inanacaksınız.

Bedenimiz o kadar güzel yaratılmış ki, sana yanlış bir şey yaptığında sinyal yolluyor. Ne oluyor? Yanlış bir beslenme alışkanlığın var ise, halsizlik , yorgunluk, baş ağrısı, mide ağrısı, kabızlık, ishal, alerjiler.. Ve bir sürü şey! Hızlıca tepki veriyor! Bunu yeme diyor! Her gıdada ve her seferinde olmasa da bedenimiz gün içinde bize sürekli mesaj yollar ama biz bir kısmını görmezden geliriz. Ne zaman? Hastalık oluşana kadar. Fast food yedim. Ohh ne lezzetli. Sonra bir daha yedim! Sonra buz gibi asitli içeceğimden içtim. Sonra kızartmaları yedim. Biraz daha sokak yemeği derken midem artık reflü gastrit şikayeti ile bana dur diyebilir. Gaz problemi veya rahatsız edici şişkinlikler olabilir. Bunların hiç biri olmasa da içeride işler yolunda değildir. Kolesterol yükselebilir, tansiyon yüklselebilir, şekeriniz ! Dengeler bozulur, hastalıklara karşı vücut direnciniz düşer. Ve sizin zayıf noktanız ne ise acısı oradan çıkar. Kimisi kalp krizi yaşar, kimisi şeker koması. Evet kanserin sebebini her gün konuşuyor ve hala tek bir sebep gösteremiyoruz. Nedenini düşündünüz mü? Sağlıklı yaşayanlar da kanser olabiliyor? Demek ki sadece sağlıklı beslenme yetmiyor. Hastalıkları etkileyen çok fazla şey var. En azından, mikrobiyotamız, yani bedenimizde yaşayan bakteriler, stres , duygular, yaşadığımız ortam, hava , su ve topraktaki kirlilik, kullandığımız kıyafetleri kozmetiklerden gelen toksinler.. Daha neler neler.. O zaman bedenimizi dinleyeceğiz. Ne istiyor? Biz ihtiyaçlarını karşılayabiliyor muyuz?

Sonra ailemize ve geçmişimize inanacağız. Bu ne demek? Ailemde kimler neler yerdi, nasıl beslenirdi. Yani mesela annem tereyağını eksik etmezdi, sebze çok sevmezdi meyve çok az yerdi, et ağırlıklı yerdi dediniz. Peki nasıl annenizin sağlığı ? Sormayın hastalıkları var, pek de iyi değil diyorsanız o zaman bu size örnek! Bunu yapmayın! Muhtemelen sizin bedeniniz de bu şekilde beslenmeyi istemiyor? Hem annenize hem babanıza bakın. Yani en azından bilginiz var ise sorun, onların sağlık problemleri var mı ve bunun sebebi besinler ve hareket mi? Sonra tekrar kendinize bakın.

Sonra kültürümüze inanacağız.. Yani bir nasıl bir ülkede, hangi gıdalarla besleniyoruz? Neler yetişiyor senin yaşadığın bu topraklarda.. Bedenin neye alışkın? Kinoa, chia, ejder meyvesi mi iyi gelir sana? Yoksa bulgur, çekirdek, incir mi? Yaşadığınız şehir, doğduğunuz büyüdüğünüz şehir de beslenme modelinizi ve bugünkü alışkanlıklarınızı etkiler.

Ve sonra , diyelim ki şüpheleriniz var. Hatta size bir şey söyleyeyim mi? Yılda bir kez kontrole gitmek iyidir. Şüpheyi bile beklemeden. İyi bir dahiliye hekimine muayene olmak , güvenilir bir diyetisyen ile değerlendirmeden geçmek, hayatınızda hep bir psikolog olması, mutlaka düzenli diş hekimi ziyareti, jinekolog ile yılda 1 görüşmek, çocukları düzenli kontrole götürmek, tahlilleri düzenli yaptırmak.. Evet bunlar zor. Ama hasta olmadan yılda bir , gençseniz üç yılda bir bile olsa hastalanmadan kendine iyi bakmak, güzel değil mi? Hayatınızın kalanında bunun için çabalayın. Çünkü siz özelsiniz, teksiniz ve önemlisiniz.