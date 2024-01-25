Hilmi Türkay
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Altın vuruş

25 Ocak 2024 Perşembe

Geçen hafta F.Bahçe evinde Samsunspor’la berabere kaldı. G.Saray deplasmanda Trabzonspor’a karşı ezici üstünlük sağladı. Ligde artık F.Bahçe ile G.Saray’ın amansız mücadelesine tanıklık edeceğiz. Birinin diğerine maraton içinde farklı üstünlük sağlayacağını ve işi erken garantiye alacağını düşünmüyorum. F.Bahçe 9 yıldır şampiyon olamıyor. G.Saray’ın bu süreçte 4 şampiyonluğu var. Ezeli rekabette tartışmasız büyük üstünlük. F.Bahçe’de Fred yeniden sakatlandı, 1.5 ay yok! Brezilyalı daha önce de sakatlanmış ve Sarı-Lacivertliler önemli kayıplar yaşamıştı. Hem F.Bahçe hem Fred için şanssızlık. Maçsız gün yok. Şubat ayında biraz rahatlayacağız. Peş peşe mücadeleleri kulüplerimiz kaldıramıyor. Futbolcularımızın performansları bunu apaçık bize gösteriyor. Düşen yerden kalkamıyor. Kenara işaret edip hocasına “Değiştir” diyenler var. 

Başakşehir-F.Bahçe maçının hakemi Abdulkadir Bitigen, 3 gün önce Trabzonspor- Galatasaray mücadelesini yönetmişti. Bitigen şu an MHK’nin gözünde en iyi hakem olmalı! Yönettiği maçlar tartışılır. Aldığım bir duyum; F.Bahçe kalecisi Livakovic, Dinamo Zagreb’te beraber çalıştığı antrenörü Sandro Zufic’i istemiş. Hırvat file bekçisi Haluk Kaplan’la (kaleci antrenörü) çalışmaktan memnun değilmiş.

Mücadelenin ilk yarı özeti; F.Bahçe rakip ceza alanına 30, Başakşehir 3 kez girmiş. Kaleci Volkan’ın kurtarışlarını  sayamadım. Kapanan savunmalara karşı gol atmak zordur. Ama bunu çözmek hocayla alakalı. Maçın genelinin F.Bahçe forvetiyle Volkan Babacan arasında geçtiğini söyleyeyim. 90. dakikada hakemin penaltı kararıyla Batshuayi’den altın vuruş geldi. F.Bahçeliler bu karşılaşmayı bu 3 puanı belleklerinde tutsun derim.



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