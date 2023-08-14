Futbolu konuşalım
Yeni sezona merhaba... Maraton
kazasız belasız geçsin. Hakemler
konuşulsun istemiyorum. Son
yıllarda hakem hatalarını tartışmaktan
ne yazık ki futbol hep 2. planda
kaldı. Yapılan sükseli transferler seyir
zevki yüksek maçlar izleyeceğimizi
gösteriyor. F.Bahçe, transferde yine bir
numara oldu. Başkan Ali Koç, “Son
senemde şampiyonluk göreyim”
diyerek gaza öyle bastı ki gelen gelene.
Umarım işler bu kez istediği gibi olur.
Geçen 5 yıldaki transferler ve teknik
adam değişiklikleri hep hüsranla sona
erdi. İsmail Kartal’a güveniyorum.
Hatayspor ve dün gece F.Bahçe’nin
rakibi olan Gaziantep’e “Hoş geldiniz”
diyorum. Deprem felaketinde neler
yaşadıklarını yakından gördük. Lige
ara vermişlerdi bugün yine bizlerleler.
21.45 maçları gazetelerin baskı saatiyle
çakıştığı için sıkıntı oluşturuyor. Zamana
karşı yarışıyoruz. Bu yüzden detaylara
kısıtlı ölçüde girebiliyoruz ve sizlerden
anlayış bekliyoruz. Zaten daha yolun
başı. Bugün takımları, futbolcuları
eleştiremeyiz. Hele bir 5-6 hafta geçsin.
Dzeko, Tadic ve diğerleri sezona çok iyi
başladı, gollere, asistlere şapka çıkarılır.
F.Bahçe camiası ilk maçtan resital izledi,
devamını bekliyor. Ancak ikinci yarıdaki
oyun yine “Acaba” dedirtti.
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