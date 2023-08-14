Futbolu konuşalım

14 Ağustos 2023 Pazartesi

Yeni sezona merhaba... Maraton kazasız belasız geçsin. Hakemler konuşulsun istemiyorum. Son yıllarda hakem hatalarını tartışmaktan ne yazık ki futbol hep 2. planda kaldı. Yapılan sükseli transferler seyir zevki yüksek maçlar izleyeceğimizi gösteriyor. F.Bahçe, transferde yine bir numara oldu. Başkan Ali Koç, “Son senemde şampiyonluk göreyim” diyerek gaza öyle bastı ki gelen gelene. Umarım işler bu kez istediği gibi olur. Geçen 5 yıldaki transferler ve teknik adam değişiklikleri hep hüsranla sona erdi. İsmail Kartal’a güveniyorum. Hatayspor ve dün gece F.Bahçe’nin rakibi olan Gaziantep’e “Hoş geldiniz” diyorum. Deprem felaketinde neler yaşadıklarını yakından gördük. Lige ara vermişlerdi bugün yine bizlerleler. 21.45 maçları gazetelerin baskı saatiyle çakıştığı için sıkıntı oluşturuyor. Zamana karşı yarışıyoruz. Bu yüzden detaylara kısıtlı ölçüde girebiliyoruz ve sizlerden anlayış bekliyoruz. Zaten daha yolun başı. Bugün takımları, futbolcuları eleştiremeyiz. Hele bir 5-6 hafta geçsin. Dzeko, Tadic ve diğerleri sezona çok iyi başladı, gollere, asistlere şapka çıkarılır. F.Bahçe camiası ilk maçtan resital izledi, devamını bekliyor. Ancak ikinci yarıdaki oyun yine “Acaba” dedirtti.

