Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Son Yazısı / Tüm Yazıları

Futbolu konuşalım

14 Ağustos 2023 Pazartesi

Yeni sezona merhaba... Maraton kazasız belasız geçsin. Hakemler konuşulsun istemiyorum. Son yıllarda hakem hatalarını tartışmaktan ne yazık ki futbol hep 2. planda kaldı. Yapılan sükseli transferler seyir zevki yüksek maçlar izleyeceğimizi gösteriyor. F.Bahçe, transferde yine bir numara oldu. Başkan Ali Koç, “Son senemde şampiyonluk göreyim” diyerek gaza öyle bastı ki gelen gelene. Umarım işler bu kez istediği gibi olur. Geçen 5 yıldaki transferler ve teknik adam değişiklikleri hep hüsranla sona erdi. İsmail Kartal’a güveniyorum. Hatayspor ve dün gece F.Bahçe’nin rakibi olan Gaziantep’e “Hoş geldiniz” diyorum. Deprem felaketinde neler yaşadıklarını yakından gördük. Lige ara vermişlerdi bugün yine bizlerleler. 21.45 maçları gazetelerin baskı saatiyle çakıştığı için sıkıntı oluşturuyor. Zamana karşı yarışıyoruz. Bu yüzden detaylara kısıtlı ölçüde girebiliyoruz ve sizlerden anlayış bekliyoruz. Zaten daha yolun başı. Bugün takımları, futbolcuları eleştiremeyiz. Hele bir 5-6 hafta geçsin. Dzeko, Tadic ve diğerleri sezona çok iyi başladı, gollere, asistlere şapka çıkarılır. F.Bahçe camiası ilk maçtan resital izledi, devamını bekliyor. Ancak ikinci yarıdaki oyun yine “Acaba” dedirtti.

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Futbolu konuşalım 14 Ağustos 2023
F.Bahçe taraftarı yanlış yapıyor 12 Ağustos 2023
Dünya devleri sırada 21 Haziran 2023

Günün Köşe Yazıları

Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu Barış’ı bırak eleğe bak!
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Sahillere havlu hareketi, anayasal ve yasal hak savunmadır
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu Ilık suda giderek haşlanmaya ilişkin
Olaylar Ve Görüşler
Eğitim çınarı: Pakize Türkoğlu - Mustafa GAZALCI
Olaylar Ve Görüşler
Kıyılarımız ve ‘havlu hareketi’ - Mehmet Şakir ÖRS
Erdal Atabek
Erdal Atabek Medrese...
Müjdat Gezen
Müjdat Gezen Yenikapı notları: 1
Ahmet Yavuz
Ahmet Yavuz Stratejik körlük
Örsan K. Öymen
Örsan K. Öymen Festival ve konser yasakları
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Filistin’e Suudi elçi hamlesi
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Futbolu konuşalım

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler