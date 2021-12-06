Gerçek Mesut bu

06 Aralık 2021 Pazartesi

İrfan Can Kahveci, koridorda Atakan’a saldırı girişiminden PFDK tarafından iki maçla cezalandırıldı. Ucuz kurtulmuş. Çünkü talimattaki 44. madde uyarınca 5 ila 10 maç arasında ceza alma ihtimali vardı. Kim bilir belki bu cezanın yükselmemesinde F.Bahçe yönetiminin konuyla alakalı sıcağı sıcağına yaptığı açıklama rol oynamış olabilir. İrfan formunun zirvesinde, takımın lideriydi. Fakat Pereira milyonların gördüğünü görmezden geldi. Göztepe maçında İrfan’ı çıkarması teknik direktör suçudur. Pereira kredisini tüketti. “Mucize” olmazsa F.Bahçe’nin bu yıl da şampiyonluğa uzanması mümkün değil. Portekizli teknik adama geldiğinde destek çıktım. İkinci gelişiyle rütbe yükselttiğini, geçmişteki hataları bir daha yapmayacağını düşünmüştüm. Başkan Ali Koç’un da hocadan övgüyle söz etmesi Periara’ya güvenimi artırmıştı.

Günler geçti, baktım ki hayatta karar verirken aceleci olmamak gerekiyormuş. Pereira hakkındaki fikrimde bugün yanıldığımı görüyorum. F.Bahçe, Portekizli teknik adamdan bir an önce kurtulmalı. Futbolcularla teknik adam arasına soğukluk girmişse ipler kopmuş demektir. Ali Koç’un sessiz kalmasının altında B planı hazırlığı olabilir. F.Bahçe başkanı eğer hocayla sezonu bitirmeyi aklından geçiriyorsa büyük hata yapar, kendi işini zorlaştırır. Ocak ayı transfer ayı. F.Bahçe 4-5 oyuncu almayı planlıyor. Üç yıl içinde gelenler ve gönderilenler oldu, oynatılmayanların sayısı kabarık. Ortada olumlu bir tablo var mı? Yok!

SERDAR DURSUN, FENERBAHÇE COŞSUN

Rize maçı F.Bahçe için mutlak suretle kazanması gereken bir 90 dakikaydı. Aksi durumda tehlike çanları yine çalmaya başlayacaktı. Sarı-Lacivertliler, Rossi-Berisha işbirliğiyle golü erken buldu. Mesut’ta 2-3 haftadır iyileşme görüyorum. Avrupa’daki eski Mesut gibi oynamaya başladı. F.Bahçe’nin böyle bir Mesut’a çok ihtiyacı var. Serdar Dursun’un attığı iki golde Szalai imzası var. Macar stoperi önceki 3 maçta yedek bırakan Pereira ne düşündü acaba? 3 puan F.Bahçe’ye moral oldu. Rizespor, ligin en dibinde olmayı hak etmiyor. Hamza Hamzaoğlu’nun öğrencileri umarım ilerleyen haftalarda toparlanır.