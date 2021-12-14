Gol sağanağı

14 Aralık 2021 Salı

Futbolumuz genç teknik adamlarla ivme yakaladı. Neden bu kadar geç kaldık doğru kararı vermekte? İçimizde cevherler varken neden boş yere yabancıda ısrar edip paralar akıttık? Bakın Emre Belözoğlu’na, Ömer Erdoğan’a, İlhan Palut’a, Nuri Şahin’e... Hepsini alkışlıyorum. Genç adaylar çağrı bekliyor. Doğru yerde doğru kararlar insanı yanıltmaz. Emre, F.Bahçe’de başarılı olmuştu. Sarı-Lacivertlilerde 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik 1 yenilgi aldı. Şampiyonluğu son maçta kaçırdı. Aynı Emre, Başakşehir’de 8’de 7 yaptı. Bir karşılaşmada berabere bitti. Emre Belözoğlu takımı kritik bölgenin içindeyken dümene geçmişti. Şimdi geldiği yere bakın. Antalya’nın hocası Nuri Şahin, Trabzonspor’a ilk yenilgiyi tattırdı. Şahin, Abdullah Avcı’nın öğrencilerinden. Konyaspor’un, Hatayspor’un gösterdikleri çıkışlar hiç tesadüf değil. Bülent Korkmaz’ın Alanya’yı da kocaman alkışı hak ediyor. Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın yerine teknik direktör arayışına koyuldu. Uzağa gitmeye gerek var mı? Özüne dönsün. Rıza’sı, Samet’i, Şifo Mehmet’i var. Kayseri maçına takımı hazırlayan ve galibiyetin baş mimarı altyapı hocası Önder Karaveli de bu işin üstesinden bir süre daha gelebilir.

43 METREDEN HARİKA ŞUT

F.Bahçe çok iştahlıydı ancak kaleci Berke’nin maçı bir anlık ceza alanı dışında izlemesiyle Figueiredo’nun 43 metreden savurduğu topun gol olmasına şaşırdım. Mesut artık toparladı. Özlenen Mesut bu, 10 numara vuruşla beraberliği sağladı. Hakemin penaltı kararı doğru. Hatayı yapan bu kez Ferdi’ydi. Ev sahibi, mahkûm oynarken yine öne geçti. Sonra Zajc jeneriklik gol attı. Mücadele tribünlerin hop oturup hop kalktığı maça dönüştü. Top iki kale arasında gidip gelirken gol sağnağında Figueiredo, son sözü söyledi. F.Bahçe adına kayıp büyük.