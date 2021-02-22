22 Şubat 2021 Pazartesi

F.Bahçe’nin maçlarını izlemek resmen işkence. Haftalar geçti. Neredeyse ligin ortasına geliyoruz takımın oynadığı doğru düzgün bir futbol yok. Demek oluyor ki, iş sadece transfer yapmakla bitmiyormuş. Erol Bulut baştan hataydı. Bu takıma yabancı teknik direktör gerekiyordu. Nedense yönetim kolayı seçti. Taraftara yazık değil mi? Bu kötü F.Bahçe şampiyon olursa gerçekten şaşırırım. Şu anda Erol Hoca ligin en etkisiz teknik direktörlerinden birisi ve F.Bahçe’ye yakışmıyor. Takımın dün gece Göztepe karşısında pozisyonu yok. Üstüne üstlük bir de gol ararken gol yediler. Yavaş futbol oynamak günümüzde kalmadı. Yan paslarla maç kazanılmaz. F.Bahçe’nin santrforu kim? Hâlâ belli değil. Pelkas hazır Thiam’la başlıyorsun. Orta saha yol geçen hanı. Gustavo gerçekten değerliymiş. Kurtarıcı gelen dünya yıldızı Mesut Özil de hâlâ performansının altında. Yine Altay’ın kurtardığı önemli toplar vardı. F.Bahçe bu genç file bekçisine çok şeyler borçlu.

Göztepe, Ünal Karaman’la maça iyi hazırlanmış. Her kontra atakları tehlike oluşturdu. Daha önceleri Kadıköy’den takımlar, değil kazanmak, bir puan dahi alamazlardı. Şimdi F.Bahçe’yi yenen yenene. Hesap şaştı. Kayıp büyük. Telafisi olur mu? Bilemem. Hafta sonunda yolculuk Trabzon’a. Bordo-Mavililer adım adım zirveye yaklaşıyor. Bu 90 dakika hem F.Bahçe hem de teknik direktör Erol Bulut için, “Ya tamam, ya devam” maçı olacak.