Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Son Yazısı / Tüm Yazıları

Hesap şaştı!

22 Şubat 2021 Pazartesi

F.Bahçe’nin maçlarını izlemek resmen işkence. Haftalar geçti. Neredeyse ligin ortasına geliyoruz takımın oynadığı doğru düzgün bir futbol yok. Demek oluyor ki, iş sadece transfer yapmakla bitmiyormuş. Erol Bulut baştan hataydı. Bu takıma yabancı teknik direktör gerekiyordu. Nedense yönetim kolayı seçti. Taraftara yazık değil mi? Bu kötü F.Bahçe şampiyon olursa gerçekten şaşırırım. Şu anda Erol Hoca ligin en etkisiz teknik direktörlerinden birisi ve F.Bahçe’ye yakışmıyor. Takımın dün gece Göztepe karşısında pozisyonu yok. Üstüne üstlük bir de gol ararken gol yediler. Yavaş futbol oynamak günümüzde kalmadı. Yan paslarla maç kazanılmaz. F.Bahçe’nin santrforu kim? Hâlâ belli değil. Pelkas hazır Thiam’la başlıyorsun. Orta saha yol geçen hanı. Gustavo gerçekten değerliymiş. Kurtarıcı gelen dünya yıldızı Mesut Özil de hâlâ performansının altında. Yine Altay’ın kurtardığı önemli toplar vardı. F.Bahçe bu genç file bekçisine çok şeyler borçlu.

Göztepe, Ünal Karaman’la maça iyi hazırlanmış. Her kontra atakları tehlike oluşturdu. Daha önceleri Kadıköy’den takımlar, değil kazanmak, bir puan dahi alamazlardı. Şimdi F.Bahçe’yi yenen yenene. Hesap şaştı. Kayıp büyük. Telafisi olur mu? Bilemem. Hafta sonunda yolculuk Trabzon’a. Bordo-Mavililer adım adım zirveye yaklaşıyor. Bu 90 dakika hem F.Bahçe hem de teknik direktör Erol Bulut için, “Ya tamam, ya devam” maçı olacak.

Yazarın Son Yazıları

Hesap şaştı! 22 Şubat 2021
3 puanı Altay aldı 14 Şubat 2021
Liderlik el değiştirdi 7 Şubat 2021
3 puan Gökhan’dan 31 Ocak 2021
Mesut’a kim ayak uyduracak? 26 Ocak 2021
Erol Hoca ne yaptığını bilmiyor 22 Ocak 2021
En ‘Mesut’ rüya 19 Ocak 2021
İki farklı F.Bahçe 12 Ocak 2021
Harika gece 8 Ocak 2021
Thiam’ın gecesi 5 Ocak 2021
Umut ışığı 24 Aralık 2020
Tisserand yaktı 20 Aralık 2020
Bozgun 13 Aralık 2020
İyi ki varsın Altay 7 Aralık 2020
Olmuyor Erol Hocam 30 Kasım 2020


Video Haberler