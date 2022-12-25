İsabetli şutu yok!

25 Aralık 2022 Pazar

Dünya Kupası arası sonrası çok özlediğimiz Süper Lig’e kavuştuk. Beklentilerin çok yüksek olduğu haftanın en önemli maçı konumundaki Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında futbol tatmin etmedi. Başından sonuna kadar “atan galip” hissi uyandıran mücadele öyle de tamamlandı. F.Bahçe ligde üst üste 2. yenilgisini aldı. Gerginlik ve kartlar tansiyonu yükseltti. Sarı-Lacivertlilerin alışılan oyunundan eser yoktu. F.Bahçe çok kontrollüydü, rakip kaleye uzak kaldı, oyunu kendi sahasında kabul etti, pas kalitesi düşüktü.

İlk 45 dakika tamamen mücadeleye dayalı bir maç vardı, iki taraf da pozisyon bulmakta zorlandı. Trabzonspor önde iyi baskı yaptı ama atak sonlandırmada başarısızdı. Trezeguet’nin tercihleri kötüydü, Visca ve Bakasetas oyunun içine çok giremedi. F.Bahçe ikinci yarı tempo yükseltir diye düşünürken Crespo’nun 57. dakika gördüğü kırmızı kart Jesus’un tüm planlarını bozdu. 10 kişi kalan Sarı-Lacivertliler, 61’de topu ağlarında gördü. Ardından Jesus’un değişiklikleri sonuç getirmedi. Trabzonspor’un son dakikalarda Umut Bozok’la bulduğu 3 net pozisyonu kaçırdığını da hatırlatayım. Peşine Trezeguet maça son noktayı koydu. Ve daha acısı, Sarı-Lacivertliler uzatmalarla birlikte 100 dakika oynanan maçta Trabzonspor kalesine bir tek isabetli şut çekemedi!

Fenerbahçe Jesus yönetimindeki en kötü görüntüsünü sergiledi. Dünya Kupası arası Sarı-Lacivertlilere ilaç olacak derken takımın geriye gittiğini gözlemledik. Kuşkusuz Jesus ve ekibi bunu iyi analiz edecektir ancak oyuncuların da mental düşüş yaşadığı gerçek.