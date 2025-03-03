Hilmi Türkay
F.Bahçe iştahlandı
Galatasaray’ın Kasımpaşa karşısındaki beraberliği Fenerbahçe-Antalyaspor maçında tribünleri ve futbolcuları istahlandırmış olmalı ki Sarı-Lacivertliler ilk 30 dakika içinde üç farklı skor elde etti. F.Bahçeliler adına bu perşembe UEFA’da oynanacak Rangers maçı öncesi keyifli bir karşılaşma geçti. Futbolcular bir bütün halinde kusursuza yakın mücadele etti. Bu tabloda Mourinho’nun payı büyük. Başlarda eleştirdik, kendisi zaman istedi, dediğini yaptı, takımının oyununu geliştirdi. Sarı-Lacivertliler, G.Saray’la puan farkını 4’e indirdi. Asıl önemlisi bundan sonrası. Sarı-Kırmızılıların oyunu düşüşte. Fikstür avantajı ise F.Bahçe’den yana. Ama futbol bu. Nelerin yaşanacağını zaman bize gösterecek.
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