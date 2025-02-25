Avantaj G.Saray’ın
Maçtan günler önce başlayan sosyal medyadaki karşılıklı atışmalar derbinin gergin olacağının mesajını vermişti. Haliyle olumsuz düşüncelerim arttı. Tedirgin oldum. Neden, biz bu ülkenin insanları değil miyiz? Dostuz kardeşiz. Olumlu gidişat sevindirdi. Ne tribünlerde (yanan ve atılan meşaleler dışında) ne saha içinde beklediğimiz olumsuz görüntüleri yaşamadık. Sıkı önlemler en büyük etkendi tabii ki. İlk 45 dakikada iki taraf birbirlerini iyi kilitledi. Normal. Böyle olunca pozisyon da gol de çıkmadı. G.Saray bir tık daha iyiydi bence. Sloven hakem Vincic’i beğendim. Ders verdi. Hep gelsinler. Bizimkiler kötü alışkanlıklarından eminim vazgeçeceklerdir. Mutlak surette kazanma zorunluluğu bulunan F.Bahçe geç uyandı. Baskıyı artırması bir işe yaramadı. Bu beraberlik G.Saray’ı önümüzdeki haftalarda eğer mucize yaşamazsa şampiyon yapar. F.Bahçe için zor günler başlıyor.
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