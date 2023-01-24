Jesus’un inadı
Jesus’un inatçı tavrı son döneme damga vuruyor. Arda Güler’i yedek soyundurması eleştirdiğim nokta. Daha çok konu var aslında... Lig sonuncusu Ümraniye karşısında ecel terleri döküp maç kazanıyorsun, oyuna yaratıcılık katacak tek isim Arda ama yine yedek. 1 dakika dahi süre vermiyorsun... Jesus’un bu yanlıştan dönmesi lazım.
F.Bahçe maça baskılı başladı. Rossi, Batshuayi ve Valencia ile pozisyonlara girdi. Sarı-Lacivertliler ikinci yarı bir şekilde kilidi açar diye düşündüm ama takım daha da temposuz bir görüntüye büründü.
F.Bahçe etkisiz kalınca Ümraniyespor cesaret kazandı. Hatta 72’de Geraldo ile gole çok yaklaştılar, top direğe takıldı. 1 dakika sonra Szalai’nin kaliteli uzun pasıyla Batshuayi Sarı-Lacivertlileri öne geçirdi. Kötü oyun, 3 puan derken Umut Nayir skoru 1-1’e getirdi. Glumac topu kendi ağlarına yollayınca F.Bahçe galibiyete uzandı. Son dakikada Ümraniye’nin iptal edilen beraberlik golünde hakem Abdulkadir Bitigen’in kararı doğruydu. Gecenin özeti: F.Bahçe’nin Arda’ya ihtiyacı var. Ferdi tek başına maçın yıldızıydı. Rossi, İrfan Can ve Crespo büyük hayal kırıklığı...
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