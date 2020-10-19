Ozan uyardı penaltı geldi

19 Ekim 2020 Pazartesi

Maçlarda localara seyirci alınmaya başladı, peki locası olmayan takımlar ne yapacak? TFF bu işe farklı bir çözüm bulmalı. Hareketli bir transfer sezonunun sonrasında milli maçlar girdi araya. 10 günlük süre bütün takımlar için iyi bir fırsat oldu. Yeri gelmişken Milli Takımı iki maçta da beğenmedim. Burak Yılmaz’ın yerine başka bir golcü artık bulunmalı. Şenol Güneş’in ısrarı boşa. Burak, her maçta ofsayta düşme rekoru kırıyor. F.Bahçe’nin transferlerinde büyük pay sahibi Emre Belözoğlu’nun, sportif direktörlüğünün Trabzonspor maçından önce açıklanacağını duydum. Sanırım transferlerin bitmesi beklendi. Başka ne olabilir derseniz, Emre ismi düşünüldüğünde bazı yöneticiler o gün itibarıyla karşı çıkmış ama Ali Koç, Emre’ye sıcak bakmayanları kısa sürede ikna etmişti. Bugün Emre transferin başında olmasaydı, Türk oyuncuların yarısı F.Bahçe’ye gelmezdi. Gökhan’ı, Caner’i, Sinan Gümüş’ü, Mert Hakan’ı Emre’nin bir telefonuyla koşa koşa gelip imza attılar. Emre’den önce bu görev Comolli’deydi. 25’e yakın oyuncu aldırmış, başarısızlıkla sonuçlanan transferlerle camia koca iki yıl işkence çekmişti. Aynı zamanda Ali Koç için de kötü iki yıldı. Şimdi yanlışlardan arınmış, tecrübe kazanmış Ali Koç var karşımızda. F.Bahçe’nin bu yılki kadrosu hayli geniş. Biraz baş ağrısı olacak, Erol Bulut da zorda kalabilir. Hepsi başarılı olduğundan en iyisini bulmak için çaba gösterecektir. Bu da sanıldığı kadar kolay değil. Zaman alır. Yani 12. adam sabırlı olmalı.

Kaybettiğimiz Nevzat Güzelırmak ağabeyimiz için Göztepe ailesine başsağlığı diliyorum. Futbol seyirciyle güzel. Nazım ve Pelkas’a da hoş geldiniz diyelim. Mücadele bana göre kötü geçti. İlk 20 dakika pozisyon yoktu. Ta ki Ozan Tufan’ın hakeme, “Elle oynama var” diye yaptığı uyarıya kadar. Oynanan maç durdu. VAR baktı. Atilla Karaoğlan inceledi. Beyaz noktayı gösterdi. Sosa penaltıyı gole çevirdi. Ozan uyarmasa pozisyon güme gidecekti. Sonra Göztepe penaltı kazandı. Pozisyon tartışılır. Guilherme ile skora eşitlik geldi. Sarı-Lacivertliler Serdar Aziz’in golüyle soyunma odasına 2-1 önde girdi. Serdar ilk hafta oynamış, 3 hafta formasından uzak kalmıştı. Hatta gönderilmesi de gündemdeydi. Lemos cezalı olmasaydı, Serdar dün gece kadroya alınır mıydı acaba?

F.Bahçe’nin Yunan oyuncusu Pelkas ilk maçında golle tanıştı. Asist Ozan’ın. Ozan Tufan bu sezon şu ana kadar takımın en iyisi. Özel hayatını düzeltti. Bambaşka bir Ozan var şimdi. Biz hep bu Ozan’ı görmek istiyoruz. F.Bahçe kazanırken çok zorlansa da Trabzon maçı öncesi 3 puan güzel.