Hilmi Türkay
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Özlenen futbol

26 Ağustos 2022 Cuma

Fenerbahçe ilk maçı 2-0 kazanmamış gibi coşkulu ve baskılı bir futbolla Kadıköy’deki 90 dakikaya başladı. Austria Wien’in yarı sahasında yapılan baskı, kazanılan toplar, hızlı hücuma çıkışlar, Sarı-Lacivertli camianın özlediği futbolla hasret gidermesini sağladı. Jesus’un istediklerini harfiyen uygulayan F.Bahçe önce İsmail’le sonra İrfan Can’la skoru 2-0 yaptı. Sarı-Lacivertliler, ilk yarının sonunda yediği gol ve ikinci devrenin başındaki kısa süreli tutuk görüntüsünü hemen atlattı. Yine süratli oyuna geçen F.Bahçe İrfan Can ile Mert Hakan’ın jeneriklik golleriyle, UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmayı başardı. Jesus’un futbol anlayışı ile F.Bahçe’nin kimyası tuttu. Her maç bol gol atan ve çok pozisyona giren bir takımı herkes özlemiş. Yenilenen kadro birbirine uyumunu artırdıkça her kulvarda hedefine koşan F.Bahçe’yi izleyeceğimizden kuşkum yok.

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