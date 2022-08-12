Sadece tur!

12 Ağustos 2022 Cuma

Fenerbahçe, ilk maçı 3-0 kazandığı için bir anlamda tur bileti cebindeyken rövanşa çıktı. Teknik direktör Jesus’un Slovacko ile oynanan rövanş maçının kadrosunda yaptığı büyük değişim, yeni oluşan takımın uyum anlamında yine akordu bozuk bir görüntü sergilemesine yol açtı. Daha 1-2 hafta öncesinde yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lemos’un sahaya 11’de çıkması herkesin aklında soru işareti yarattı. Lemos’un o kadar da kötü oynamadığını söylemeliyim. Ancak Kim Min Jae gittikten sonra Szalai için de transfer olacağı iddiaları varken F.Bahçe’nin bu stoper hattıyla sezon boyu neler yaşayacağını hayal bile edemiyorum. Savunma, Sarı-Lacivertlilerin en sıkıntılı bölgesi.

Forveti es geçmeyelim elbette. Jesus, pek ısınamadığı Serdar Dursun’a dün şans verdi, tecrübeli forvet golünü de attı. Ama santrfor bölgesi “Transfer şart” diye bağırıyor adeta. Rossi yine saç baş yoldurdu, Bruma final paslarında yok, Peres ısınamadı. 10 numara Arda Güler ilk kez 11’de forma giydi. Genç oyuncu, üzerindeki baskıyı hissetmiş olacak ki biraz tutuk göründü ama oynadıkça bu durumu aşacaktır. F.Bahçe sadece turu geçti. Herkesin Jesus’tan beklentisi, kısa sürede ideal 11’ini kurup Sarı-Lacivertlilerin sahada bir oyun kimliği sergilemesi.