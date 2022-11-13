Şaka değil gerçek
Evet gerçek, Fenerbahçe 1-0 öne geçtiği maçta Kadıköy’de Giresunspor’a yenildi. Sarı-Lacivertliler geçen hafta ile aynı senaryoyu yaşadı, bu kez 40. dakikada Pedro kırmızı kart gördü. Ama Sivas maçında 10 kişi kalan F.Bahçe ile Giresun karşısında eksilen takım arasında oyun olarak çok fark vardı. Üstelik bu kez 10 kişi kaldığında 1-0 öndeydi Sarı-Lacivertliler. Futbolcular yeterli reaksiyonu gösteremedi, Jesus oyuna müdahale etti ancak bence Arda Güler’i daha erken sahaya sürmeliydi. Üstelik Giresun çok etkili değilken. F.Bahçe’de oyuna giren isimler pek katkı sunamadı. Serdar Aziz en kötü maçını oynadı. İlk golde topu uzaklaştıramadı, Altay’ın çıkıp almasına müsaade etmeliydi. İkinci goldeki pas hatası affedilemez. Crespo’nun yedek kalması orta saha dinamizmini etkiledi, bu durum Arao’yu da bozdu. Sarı-Lacivertliler sol kulvarı kullanamadı. Elbette takımın bu sezon 25. maçını oynamasının, sakatlıkların, yorgunluğun etkisi büyük. F.Bahçe bir yerde takılacaktı, Giresun karşısında bunu yaşadı. Şimdi Dünya Kupası arası var, dinlenip yaralarını saracak Sarı-Lacivertliler şampiyonluğun her zaman en güçlü adayı.
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