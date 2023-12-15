Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Son Yazısı / Tüm Yazıları

Tek kale oyun

15 Aralık 2023 Cuma

Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası yaşananları gördükten sonra futboldan soğudum. Hislerim bugünle ilgili değil tabii ki. Geçmişte de benzerleri var. Halil Umut Meler’e atılan yumruktan yarın hangi hakem nasibini alacak acaba? Faruk Koca’nın savunması şaka gibi. Tükürmeye gitmiş, tokat atmış. İyi ki görüntüler var. Görüntüler olmasa bu savunmasıyla belki serbestti. Dünyaya rezil olduk. Eskiden maçlar biter bitmez hakemlerin yanına hemen polisler gelir öyle soyunma odasına giderlerdi. Son 10 yıldır böyle bir şey görmüyoruz. En büyük güvenceleriydi güvenlik güçleri. Şimdi tribünlerden atlayan, hakemlerin yanına rahatça gidiyor. Hakemler yalnız. Bugün iş işten geçtikten sonra savunucuları ortaya çıktı. TFF, hakemleri kampa alacakmış. Alsanız ne olur? Bu düzen değişmez. Meler yaşadığı travmayı kolay atabilecek mi sanıyorsunuz? FIFA kokartlı hakemimizin 2-3 gün içinde Avrupa’da maçı olsa ne olacaktı? 2032’de Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak iki ülkeden biriyiz. UEFA çıkıp, “Benim hakemime sahip çıkamadınız, güvenimizi sarstınız, şampiyonayı sizden alıyorum” dese ne olacak? Buraya gelen yabancı hakemleri dahi bu olay tedirgin edecek. 

Maçın önünde böyle bir yorumda bulundum mazur görün. F.Bahçe, Trnava’yı deplasmanda 2-1 yenmişti. Dün gece yine kazandı. İki takım arasında belirgin bir fark vardı. Sakatlar döndü F.Bahçe kimliğini buldu.

Ancak şunu söylemeliyim; Sarı-Lacivertliler sezona başladığı oyundan hâlâ uzakta. 19 maçlık galibiyet serisindeki performansları bugün yok. Tadic yıldızlaştı.Umut Nayır kardeşime başsağlığı diliyorum. 16 aylık bebeğini kaybetmiş. Ferdi’nin golüne şapka çıkartılır. Seyirci yine 10 numaraydı. Şimdiden herkes gibi ben de büyük heyecanla Kadıköy’de 24 Aralık günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini beklemeye koyuldum.

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Tek kale oyun 15 Aralık 2023
Rıza Çalımbay kalır mı? 11 Aralık 2023
Sevinen F. Bahçe 10 Aralık 2023

Günün Köşe Yazıları

Özdemir İnce
Özdemir İnce Yerlilerin gözyaşları 2
Ali Sirmen
Ali Sirmen ‘Allah’ın gazabı’
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Şeyh Sait’i siyaset gündemine sokmak, bir karşıdevrim atağı!
Olaylar Ve Görüşler
Yasa riski altındaki mülkiyet hakkı - M. Önder TEKİN
Olaylar Ve Görüşler
Klor tedariğinde tekel sorunu - Prof. Dr. Bekir S. KOCAZEYBEK
Olaylar Ve Görüşler
Âşık Veysel’in ulus ve vatan sevgisi - Güven DİNÇER
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Erdoğan’ın yanındaki büyükelçinin sırrı
Özgen Acar
Özgen Acar Kissinger 100 yaşında öldü! 2
Sertaç Eş
Sertaç Eş Partiler kendileriyle baş başa
Özlem Yüzak
Özlem Yüzak Güçlü kim?
Adnan Binyazar
Adnan Binyazar Uygarlaşma
Elçin Poyrazlar
Elçin Poyrazlar ‘AB bizi ne yapsın?’
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Tek kale oyun
Mehmet Şakir Örs
Mehmet Şakir Örs Yerelin gücü

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler