Yazık oldu
Benfica’nın hocasıyken Sevilla’ya penaltılarla kaybeden Jorge Jesus, kurada yine İspanyol ekibi çıktığında mutlu olmuştu. 2014’ten bu yana geçen 9 yıllık süreç sonrası Fenerbahçe’nin teknik direktörü olan Jesus, “O günün rövanşı olacak” deyip durumu iyi değerlendirmek istiyordu. Sevilla eski Sevilla değildi, İspanya Ligi’nde zor günler geçiriyordu. Fenerbahçe için rakibin bu durumu bir avantajdı. Ümitlendik. Heyecanlandık. Ama olmadı. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybettik. Dönüşte fatura Jesus’a kesildi. Takım dizilişinde hatalar yaptığı öne sürüldü. Tur mucizelere kalmıştı. Stat tamamen dolmuştu yine. Kadroda “radikal” değişiklikler vardı. F.Bahçe baskılı başladı, sonra duruldu. 41. dakikada Valencia’nın penaltı golü ibreyi bize çevirdi. Tribünlerin de motivasyonu arttı. İkinci yarıya coşkuyla girdik, üst üste ataklar izledik. Sevilla, F.Bahçe’nin temposunu düşürmek için her türlü “çirkinliği” yaptı. Gecenin sonunda 1-0’lık galibiyet çeyrek final için Sarı-Lacivertlilere yetmedi. Bu Sevilla’yı izledikten sonra “F.Bahçe’ye yazık oldu” demek en doğrusu.
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