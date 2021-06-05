Cevdet Sunay’ın Alternatif Çocukları

05 Haziran 2021 Cumartesi

Uğur Mumcu Rabıta kitabında, Müslüman ülkelerin şeriat ile yönetilmesini amaçlayan Rabıta örgütünün yayımladığı “İslamcı Eylem Örgütleri Dünya Rehberi”nde, Milli Türk Talebe Birliği’nin (MTTB) adının geçtiğini belirtir. Mumcu ayrıca, Rabıta’nın Ürdün’de bastırdığı “Put Adam” adlı Atatürk karşıtı kitabın, Avrupa’da Türklerin yaşadığı bölgelerde dağıtıldığını belirterek kitabın dağıtımında aracı olanların başında Kadir Mısıroğlu’nun geldiğini belirtir ve şu notu düşer:

“Mısıroğlu, 1971 yılı başlarında İstanbul’da MTTB konferans salonunda Atatürk aleyhine yaptığı konuşma nedeniyle kovuşturulur. Devir, sıkıyönetim devridir, sıkıyönetim komutanı Faik Türün’ün emrindeki savcılık, Mısıroğlu’nun konuşmasında suç bulmaz ve kovuşturmaya yer olmadığı kararı verir.”

Mısıroğlu, MTTB’de yaptığı o konuşmada şunları söylemiştir:

“İnkılap bitti. Yüznumaramız garbın yüznumarası oldu. Cumamız pazar oldu. Değişmeyen hiçbir şeyimiz kalmadı. Artık tavizi onlar verecektir. Saha inkılapçılara değil, inkılap aleyhtarlarına açıktır. Yolunuz açık olsun, gazanız mübarek olsun.”

12 Mart faşist askeri cuntası baştadır, Cumhurbaşkanı da Genelkurmay Başkanlığı’ndan gelen Cevdet Sunay’dır.

Milli Birlik Komitesi üyesi Osman Köksal “laik okullarda yetişen gençlere haksızlık yapıldığını” aktarmak üzere Sunay’a çıkar. Sunay, “Ne haksızlığı?” der Köksal’a, “Bugünkü okullar birer anarşi yuvası haline geldi. Bu okullardan yetişen gençlere memleket idaresi teslim edilemez. On yıl sonra bunların hepsi işbaşına geçecekler. Onlara nasıl güvenebiliriz? Hem biz laik okullara karşı imam hatip okullarını ‘bir alternatif’ olarak düşünüyoruz. Devletin kilit mevkilerine yerleştireceğimiz kişileri bu okullarda yetiştireceğiz.”

Geçen günlerde Ayasofya’da Atatürk’e “kâfir” diyen Mustafa Demirkan, tam da o günlerde Fatih İmam Hatip Lisesi’nden mezun olup imamlığa başlar.

Demirkan’ın yakın dostu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aynı günlerde İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden mezun olur, MTTB’nin öğrenci kollarında etkin görevler alır.

Bugün Türkiye’yi yönetenler, yönlendirenler; 12 Mart cuntasının ve Cevdet Sunay’ın “alternatif” gençleridir...

Gazaları mübarek olsun!

ŞEKER



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