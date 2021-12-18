Yanlışa Düşülmesin...

18 Aralık 2021 Cumartesi

Ömrünü örgüt işçiliğine vermiş, parti adına önemli sorumluluklar da üstlenmiş ve üstlenmeye devam da eden bir deneyimli CHP’liyle yaptığımız görüşmeden kısa notlar:

Saray’dakinin durumu belli: Abbas yolcu. Ancak onu gönderirken Millet İttifakı’nın bileşenlerinin, özellikle de CHP’nin, atılacak adımlarda yanlış yapmaması gerekiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığına aday olma belirtileri gösteriyor. Yakın çevresindekiler de Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekliyor ve onu ısrarla bu konuda özendiriyorlar.

Kılıçdaroğlu aday olabilir. CHP tabanı buna karşı çıkmayabilir. Millet İttifakı’nın bileşenlerinden İYİ Parti ve Saadet Partisi üst yönetimi de Kılıçdaroğlu’nun adaylığına onay verebilir. Ancak onların tabanı sandık önlerine geldiğinde Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakacak mı, ona oy verecek mi? Bu sorunun yanıtının çözümlemesinin iyi yapılması gerekir.

Çok sıkı kamuoyu yoklamaları, anketler yapılmalı. Siyasi partiler için çalışan araştırma şirketleri ile kalmamalı, uluslararası boyutta ve önemli şirketler için görev yapan kurumlar aracılığıyla anketler gerçekleştirilmeli.

Örneğin son yerel seçimler öncesinde kimi ekonomik kurumlar için kamuoyu çalışması yapan şirketlerin hazırladıkları raporlarda, seçim sonuçlarının oranının bire bir ortaya konduğu biliniyor. Onlarla çalışılabilir, toplumun nabzı sürekli, sık aralıklarla tutulabilir ve ona göre davranılabilir.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı CHP’nin içinden ya da toplumun geniş kesimlerinin üzerinde anlaşabileceği devlet deneyimi ve birikimi olan seçenekli isimler üzerinde de durulabilir.

Bir kez daha hata yapma, ülkeyi yeniden Saray egemenliğine terk etme yanlışlığına düşülmemesi için duyguların, hırsların, kişisel beklentilerin değil aklın, bilimsel yöntemlerin ve ülke geleceğini önceleyen bilinçli siyaset yeteneğinin öne çıkarılmasının zamanıdır.

BABASININ MALLARI

Siz az bekleyin... Hem patron hem çiftçi hem siyasetçi hem ekonomist hem siyaset bilimci olan Sayın Bitkisel, bizi bu büyük felaketten şak diye çekip çıkaracak...

Ona göre, sıkıntı yokmuş. Çok kararlıymış. Samimiymiş, bu samimiyete inanmalıymışız. Yemezmiş, yedirmezmiş.

Dahası, başarılı olamazsa, babasının kendisine bıraktıklarını kaybedermiş!

Sayın Bitkisel’in başarısı için duacıyız.

Tanrı korusun, babasının mallarını batırırsa ne yaparız sonra biz?

Vah vah, çok yazık olur...

KURULU DÜZEN

Gazeteci kökenli milletvekili Atila Sertel, RTÜK’ün açılımını şöyle yapıyor: “Recep Tayyip Üst Kurulu”

Sertel’in verdiği bilgiye göre, RTÜK’te 8 daire başkanı var. Bu 8 daire başkanının tam 46 başkan yardımcısı bulunuyor ve kurulda 14 çalışana 1 daire başkan yardımcısı düşüyor.

Her bir daire başkan yardımcısı ayda 11 ile 15 bin lira arasında maaş alıyor.

RTÜK bütçesine maliyetleriyse yıllık 9 milyon 120 bin lira.

Afiyet olsun.