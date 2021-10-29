Faiz dayatması zarar verecek

29 Ekim 2021 Cuma

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kafasında bulunan faiz indirimi gibi bazı tezleri kanıtlama çabasında olduğunu söyleyen Babacan, “Kur ve enflasyonun artması pahasına faizler inmeye devam edecek. Kamu bankalarında görev zararı başlayacak” diyor.



AKP’nin kurulduğu yıllarda 34 yaşında sürpriz isimlerden biriydi Ali Babacan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en yakınında 14 yıl ekonominin birinci adamı oldu. Erdoğan’ın tek adamlığı ile birlikte ekonomiye de müdahalelerini artırması üzerine 2015’te bakanlıktan, 2019 yılında ise partiden ayrıldı.

Bugün artık AKP’nin rakibi olan partilerden biri. DEVA Partisi Başkanı Ali Babacan önceki gün İstanbul’da 20 ayrı konuda hazırladıkları eylem planlarından birinin “Yarına Atılım Eylem Planı”nın lansmanını yaptı. Toplantı sonrası ise bir grup gazetecinin siyasetten ekonomiye sorularını yanıtladı. Babacan’a 2001 ve 2008 krizlerini yöneten bir bakan olarak bugünkü durumu nasıl değerlendirdiğini sorduk.

Henüz 2001 krizinin koşullarına dönülmediğihni söylüyor Babacan. “Hâlâ benzin var, hâlâ elektriklerimiz yanıyor. Çok pahalanmış olsa da” diyor ve bunlara şimdilik şükretmek gerektiğini söylüyor.

“Beterin de beteri var” diyen Babacan’ın sözlerine göre betere ulaşmak için de öyle çok zaman yok. “Hükümetin petrol ve döviz kurlarındaki artışı yönetmesi çok güç olacak. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmayı sübvansiyonla aşmaya kalkarlarsa borçlanma ihtiyacı artar, Bu da piyasa faizlerini artırır” diyor.

Babacan’dan ekonomi notları şöyle:

- Ekonomi iyi bir kadro ve yönetimle hâlâ rayına girebilecek durumda. Ancak seçime kadar akıl dışı işler yapılırsa iyice bataklığa saplayacak işler yapılırsa kriz büyür.

- Cumhurbaşkanının hâlâ zihninden geçen ama bizler engellediğimiz için yapamadığı rasyonel olmayan tezleri var. Hâlâ onlar yapılırsa ekonominin düzeleceğine inanıyor. Zamanın kendi lehine işleyeceğine inanıyor.

- Faizi ayaklar altına almayı deneyecek. Kurun artması, enflasyonun artması pahasına denemeye devam edecek. Kamu bankaları talimatla faizleri düşürmeye başladı. Belli bir faizle para topluyorlar. Bunun altında faiz vermeye başladığında görev zararı yazılmaya başlanacak. Ülke fakirleşme, dış politikada yalnızlaşma, itibar kaybı ile zarar görüyor.

YABANCILARIN SEÇİM ENDİŞESİ

Babacan, bu hükümet olduğu müddetçe ekonominin toparlanmasının hayal olduğunu da belirterek, “Kredibilite yok. Güven çok zor oluşur” diyor. Geçen hafta dünyanın en büyük fonlarından birinin geldiğini belirten Babacan, bu hafta da başka bir fonla görüşeceklerini ekliyor.

Türkiye’de erken seçimden sözedilirken yabancıların ise en büyük endişesinin “Seçimler yapılır mı?” olduğunu ekleyen Babacan, şunu söylüyor:

“Gücü ele geçirmişken neden seçim yapsın sorusunu soruyorlar. Biz de demokrasimiz hasta ama ölmedi diyoruz.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’da partisinin “Dijital Dönüşüm Eylem Planı” tanıtım toplantısının ardından bir grup gazeteci ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Babacan’ın eşi Zeynep Babacan ile birlikte verdiği yemeğe DEVA Partisi’nin dijital dönüşüm ve teknoloji politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın da katıldı.

İTTİFAK GEÇİŞ SÜRECİNE BAĞLI!

Ali Babacan, siyasi konularda da soruları yanıtladı. “Tezkerede neden hayır değil de çekimser oyu verdiniz?” sorusuna “Genel merkez yönetim kurulunun kararı bu oldu. Kolay değil bu kararı almak” yanıtını verdi. İttifak ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin ise görüşlerini şöyle açıkladı:

- Parlamenter sistemle ilgili çalışma önemli. Altı parti masada gündem oluşturduk. Sonuçta çalışmalar belli safhaya geldikten sonra genel başkanların masaya oturmasını mümkün görüyorum.

- Ancak bu, ittifak anlamına gelmez. İttifak seçim günü oluşması lazım. Uzlaşılsa dahi geçiş süreciyle ilgili çalışmaların da uzlaştırılması gerekiyor. İlk yapılan seçimlerde yeni sisteme geçiş süreci önemli. Samimiyet gerekiyor.

- Anayasayı değiştirecek sayı alınamazsa ne olacak. Seçim sonrası kaos bile olabilir. Geçiş sürecinde uzlaşılırsa ittifak olabilir diyoruz.

Babacan, Erdoğan’ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimi ile ilgili görüntülerin yer aldığı bir video izletmesine tepki göstererek, “Bu tutumun kabul edilmesi mümkün değil. Tehlikeli buluyorum” yorumunu yapıyor.