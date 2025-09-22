Adı “Demokrasi ve Özgürlükler Adası”...

Ancak tarih, onun kıyılarını “idam odaları”, “darbeci mahkemeler” ve “hukuksuzlukla” çizmiş durumda. Türkiye’de hukukun katledildiği acı davalardan birinin yaşandığı bu yaslı ada, Demokrat Partili başbakan ve bakanların idam edildiği yer. Anıları ağır, sözcükleri kanlı.

Yıllarca bu ayıpla ıssız kalan adanın kaderi 2012 yılında değişti. İstanbul’u kupon arazi gibi gören AKP’nin rant tutkusu, burayı da “özgürlük adası”, “müze”, “kültürel miras” gibi bahanelerle esir aldı.

UYARILAR YETMEDİ

Yassıada ve Sivriada, sit alanı statüsünden çıkarıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından adaların imar oranı yüzde 5’ten yüzde 65’e çıkarıldı. Böylece ada, yapılaşmaya açıldı.

O günlerde çevreciler ve Adalar’daki (Burgazada, Heybeliada, Büyükada, Kınalıada) sakinler, aylarca süren eylemler düzenledi. Arkeolojik, doğal ve kültürel sit alanı olan Yassıada ve Sivriada’nın imara açılmasının Marmara Denizi’ndeki ekosistem açısından geri dönülmez bir tahribata yol açacağı vurgulandı.

BETONUN ZAFERİ

Davalar açıldı. Mücadele devam ederken dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), adaya 2 milyar TL’lik yatırım yaptı ve ada betona gömüldü. TOBB, Türkiye’deki tüm sanayi, ticaret ve borsa üyelerinin zorunlu olarak aidat ödediği bir kurum. Bu kaynak, istihdam yaratacak projeler yerine betona gömüldü.

Üstelik projeyi TOBB, kendi değil, siyasi talimatla çizilen şekilde hayata geçirmek zorunda kaldı. 125 odalı otel, 600 kişilik konferans salonu, 1200 kişilik cami, müze ve sergi alanlarıyla küçücük Yassıada, “Katre Otel” adlı yapı kompleksiyle kaplandı. Mimari projeyi ise AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’ın şirketi Arme Concept gerçekleştirdi. Ancak ne yazık ki turizm tesisine ilgi olmadı. İçki yasağı da olan otel işletilemedi.

Katarlı yatırımcılar ilgilense de sonuç gelmedi. TOBB, 29 yıllık işletme hakkını sürdürmeyip 18 Ocak 2023’te oteli Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iade etti.

İade koşulları ise kamuoyundan gizli tutuldu. 27 Mayıs 2020’de açılan ve ilk adı “Katre Island Hotel” olan otel, şu an Albayrak Grubu’na ait. 324 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel, yıllığı 4.2 milyon TL bedelle 20 yıllığına Birun Ada Otelcilik Turizm AŞ’ye kiralandı.

GEÇ GELEN ADALET

Ve geçtiğimiz günlerde kritik bir gelişme yaşandı: İstanbul 7. İdare Mahkemesi, Yassıada’daki yapılaşmaya ilişkin imar planlarını iptal etti. Mahkeme, Adalar Belediyesi’nin açtığı davada, adanın “askeri alan” statüsünden çıkarılarak “turizm ve kültürel tesis alanına” dönüştürülmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Planlar iptal edildi... Ama çoktan iş işten geçmişti. Binlerce metrekare beton dökülen, milyarlarca liralık kamu kaynağı heba edilen ada artık bir “demokrasi adası” değil; beton adası. Adalet, zamanında verildiğinde adalettir.

Yassıada örneğinde ise adalet, zamanını çoktan kaçırdı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Ekolojik dengesi bozulan, beton yığınına dönüşen ve ekonomik değer de yaratamayan bu yatırımın bundan sonra ne olacağı bilinmiyor. Ve biz, hukuk kararlarının gecikmesine seyirci kalırken kim bilir kaç milyon lirayı, kaç doğayı, kaç hatırayı harcadık?