Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye sarsılarak üretimden kopuyor
Jale Özgentürk
Son Köşe Yazıları

Türkiye sarsılarak üretimden kopuyor

09.02.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e göre milyonlarca kişiye istihdam sağlayan tekstil ve hazırgiyim “çaput” üretiyor. Uzun süredir dillendirilen başka bir görüş de şu: Yüksek teknoloji üretmeyen sektörlerin geleceği yok.

Peki Türkiye yüksek teknolojide nerede?

Ortada güçlü bir sıçrama yok. Paneller var, iyi niyetli konuşmalar var. Ama bütünlüklü, 10-15 yıllık, sektörleri dönüştürecek bir sanayi stratejisi görünmüyor.

Tek gerçek şu: Türkiye hızla sanayisizleşiyor.

Oysa dünya üretim düzeni zaten köklü bir dönüşümden geçiyor. Son 30 yılda emek yoğun üretim Asya’ya kaydı; gelişmiş ülkeler tasarım, Ar-Ge, marka, yazılım ve finans gibi yüksek katma değerli alanlara yöneldi. Şimdi yeni bir kırılma yaşanıyor. Jeopolitik riskler, pandemi deneyimi ve ticaret savaşları nedeniyle tedarik zincirleri yeniden kuruluyor. ABD’de Trump’ın yeniden güç kazanmasıyla korumacı politikalar, yeni vergiler ve milliyetçi refleksler daha da sertleşiyor.

Rekabet artık yalnızca ucuz işçilik üzerinden yürümüyor.

Teknoloji, verimlilik, sürdürülebilirlik ve marka gücü belirleyici.

Tüm ülkeler strateji yenilerken Türkiye’de bazı sektörler yaprak döküyor. Tekstil ve hazırgiyim ihracatta gerilerken uçurumun kenarına gelen bir başka sektör de ayakkabı.

1 MİLYON ÇALIŞAN TEHLİKEDE

Ayakkabı basit bir ürün değil. 39 parçadan oluşan, yüzlerce elin değdiği, yan sanayisiyle birlikte yaklaşık 1 milyon insanın geçim kapısı olan bir üretim zinciri.

Ama o zincirin halkaları gevşiyor.

Dünya 2024 itibarıyla 24 milyar çifte yaklaşan bir üretim hacmine ulaştı. Üretimin yüzde 88’i Asya’da. Marka ve kâr Batı’da toplanıyor. Avrupa Birliği üretimde yalnızca yüzde 3-4 paya sahip ama tasarım ve teknoloji sayesinde katma değeri elinde tutuyor.

Türkiye ise bu denklemin ortasında sıkışmış durumda.

Türkiye Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği Başkanı Sait Salıcı ile sektörde yaşanan sorunları konuşmak için bir araya geldik. Verdiği bilgilere göre sektör ihracatı 1 milyar dolar civarında. Buna karşılık dış ticaret açığı 350-400 milyon dolara ulaşmış durumda. On yıl önce verilen büyük mücadeleyle kapatılan açık geri dönmüş.

Türkiye artık “pahalı” değil, sektörün ifadesiyle “çok pahalı”.

ADET BİTTİ, DEĞER BAŞLADI

Salıcı’nın altını çizdiği gerçek sert:

“Çin’le adet yarışı yapamazsınız. Mısır’da, Özbekistan’da 100 dolara çalışan işçiyle uzun vadeli rekabet kuramazsınız. Adetsel rekabet bitti.”

O halde tek yol var: Değer rekabeti.

GÜVEN KAYBI AĞIR YARA

Ama sektörde bugün en büyük kırılma yaşanıyor. Kapanan firmalar artmış. Gece fabrikayı boşaltıp kaçanlar oluyormuş ilk defa. “Konkordato ilan eden daha ‘namuslu’ sayılıyor” diyor.

Enflasyon yalnızca fiyatı değil kaliteyi de bozmuş. Yurtdışındaki alıcı bunu görüyor. Güven kaybı maliyetten daha ağır bir yara.

Bir de parçalı yapı sorunu var.

Gaziantep ayrı, Konya ayrı, İstanbul ayrı konuşuyor.

Oysa ayakkabının üç ayağı var: ana sanayi, yan sanayi, perakende.

“Ego sistemle değil, ekosistemle ayakta kalınır” diyor Salıcı.

VERGİ DUVARI YETMEZ

Salıcı sektörü de yönetenleri de uyarıyor:

Korumacı vergiler geçici nefes aldırır. Ama kalıcı çözüm değildir.

Her fabrika bir kaledir.

Ama o kaleyi yalnızca gümrük duvarlarıyla koruyamazsınız. Yuvarlak bir masa kurulmadan, ortak strateji belirlenmeden bu dönüşüm olmaz.

Türkiye üretimden vazgeçemez. Ama üretimin şeklini değiştirmek zorunda.

Ayakkabı sektörü küçülebilir. Ama yok olursa yalnızca bir sektör kaybolmaz; bir üretim kültürü, bir emek hafızası da silinir.

Türkiye ne yazık ki sarsılarak üretimden kopuyor.

Üretimden kopan bir ülke yalnızca ekonomik değil, sosyal ve siyasal olarak da zayıflar. Sinyallerini aldığımız gibi!

İlgili Konular: #Mehmet Şimşek #üretim

Yazarın Son Yazıları

Türkiye sarsılarak üretimden kopuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e göre milyonlarca kişiye istihdam sağlayan tekstil ve hazırgiyim “çaput” üretiyor.

Devamını Oku
09.02.2026
Varlık mı, borç mu bırakacaksınız?

Türkiye’de ise tablo tersine işledi. Fonun sermayesi, mevcut kamu varlıklarının devriyle oluşturuldu. Portföyünde 7 sektörde 34 şirket, 2 lisans ve 46 gayrimenkul var.

Devamını Oku
02.02.2026
İtiraz eden kadınların yılı

Bugün sevgili arkadaşım Hrant Dink’in ölüm yıldönümü. 19 yıl önce, “güvercin tedirginliğindeki” yaşamı bir tetikçinin kurşunuyla sona erdi. Hrant niçin öldü, kim öldürdü; bu sorular hâlâ karanlıkta. Adalet yerini bulmadı.

Devamını Oku
19.01.2026
AB’nin Mercosur hamlesi Türkiye’ye ne anlatıyor?

Türkiye’de ise ülke yönetimindekiler iç siyasette yurttaşlara “Dünyada güçlü ülkeyiz” algısını yaymaya çalışırken yeni dünyanın ticaret haritasının çizildiği ve yeni işbirliklerinin geliştirildiği masalardan uzak kalıyorlar.

Devamını Oku
12.01.2026
İkinci iş sıfır hayat

TÜİK’in 2025 verilerine göre ortalama ücret, yoksulluk sınırının belirgin biçimde altında. TÜRK-İŞ’in Aralık 2025 araştırması, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının 100 bin liraya dayandığını gösterirken ortalama ücret bu rakamın yarısına bile yaklaşamıyor.

Devamını Oku
05.01.2026
Ve yılın ezileni yurttaş!

Türkiye’de büyüme var ancak emeğe düşen pay sistematik biçimde küçülüyor.

Devamını Oku
29.12.2025
Gerçek gündem geçim ve eşitsizlik

Türkiye her sabah başka bir gündemle uyanıyor.

Devamını Oku
22.12.2025
Cam tavan değil beton duvar

İster beyaz yaka olsun ister mavi yaka, Türkiye’de çalışan olmak bir de üstüne kadın olmak eşitsizlik, güvencesizlik, görünmezlik demek. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2025 Küresel Cinsiyet Eşitliği Raporu’na göre dünyada kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 68, erkeklerin yüzde 90 seviyesinde.

Devamını Oku
15.12.2025
Dijital dönüşüm bir adalet meselesi

Türkiye’de e-ticaret kullanım oranı yüzde 45, e-devlet kullanım oranı yüzde 60. ChatGPT’nin küresel trafiğinin yüzde 3’ü Türkiye’den geliyor. Bu veriler toplumun dijitalleşmeye hazır olduğunu gösteriyor.

Devamını Oku
24.11.2025
‘Bu ülke derin bir uykuda’

Çin bugünlerde tıpkı insan gibi yürüyen robotunu tanıttı dünyaya. O kadar hızlı ilerliyor ki teknoloji, ev işlerinde, yaşlı bakımında kullanılacak yeni nesil insansı robotlar için artık gün sayılıyor.

Devamını Oku
17.11.2025
Balda tehlike büyüyor

Pestisit, kalıntı, tağşiş... Türkiye, gıda güvenliği açısından belki de en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Zehir soframıza kadar sızmış durumda. Denetim mi? Kâğıt üzerinde var ama kovanın, tarlanın, sofranın gerçekliği bambaşka.

Devamını Oku
20.10.2025
Fikir üreten fabrikadan sessiz kalan fabrikaya

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) 1971’de Feyyaz Berker ve bir grup iş insanı tarafından kurulurken Vehbi Koç, derneği şu sözlerle tanımlıyordu:

Devamını Oku
29.09.2025
Keşke ıssız kalsaydı! Yassıada hukuk dışı kaldı

Yassıada ve Sivriada, sit alanı statüsünden çıkarıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından adaların imar oranı yüzde 5’ten yüzde 65’e çıkarıldı. Böylece ada, yapılaşmaya açıldı.

Devamını Oku
22.09.2025
Ezilen halk bu oyunu bozar

Bugün gözler, Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) bölmeyi amaçlayan, siyasal niyeti gün gibi ortada olan uydurma bir davaya çevrilecek.

Devamını Oku
15.09.2025
Binde 5 değil binlerce hayat

“20 yıldır bu işi yapıyorum. İlk defa bu kadar çaresizim. Mağaza kapanınca işçiler dağıldı. Çoğu genç, kredi borçları var. Ne yapacaklar bilmiyorum.” İzmirli bir ayakkabı ustası söylüyor bu sözleri.

Devamını Oku
25.08.2025
Kıyamete adım adım

Bundan 26 yıl önce 17 Ağustos 1999’da yaşanan büyük depremin yıldönümüydü dün. Gölcük’ten Sakarya’ya, Yalova’dan İstanbul’a yaşanan bu depremde binlerce bina yıkıldı, on binlerce insan hayatını kaybetti.

Devamını Oku
18.08.2025
Ataköy de karot kıskacında

İstanbul’un önemli kentleşme örneklerinden biri olan ve bir açık hava müzesi diye nitelenen Ataköy 1. Kısım, izinsiz karot alınarak yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Devamını Oku
04.08.2025
Taşyapı’dan dönüşüm soslu el koyma

İstanbul’un inşaatla altüst olmuş, “ihanet edilmiş” son 30 yılına hep aynı müteahhitler damga vurdu. İlk hatırlanılacak isimlerden biri de Emrullah Turanlı’nın sahip olduğu Taşyapı İnşaat. Taşyapı adı İstanbul’da onlarca tartışmalı projeyle anıldı yıllardır.

Devamını Oku
28.07.2025
Zeytinimi alma geleceğimi çalma

Türkiye’nin Ortadoğu’ya hükmetme hayalini kurduğu “büyük” gündeminde Ankara’da bir eylem sürüyor günlerdir.

Devamını Oku
14.07.2025
Sınıfın hafızası umudu yaşatıyor

Türkiye işçi sınıfının tarihinde 15 16 Haziran 1970 tarihi bir kırılma noktasıydı. 12 Mart muhtırasının ayak sesleri duyulurken dönemin iktidarı işçilerin 1960’larda elde ettiği sendikal kazanımları geri almak istiyordu.

Devamını Oku
16.06.2025
Ücrette gelecek, kirada geçmiş enflasyon haksızlık

Türkiye bir süredir “barınamayanlar ülkesi”ne dönüştü. Ne kiracı ev bulabiliyor ne dar gelirli kirasını ödeyebiliyor ne de gençler bir ev hayali kurabiliyor.

Devamını Oku
02.06.2025
Sabır taşı çatladı

“Biraz daha sabır” diyor ekonominin baş sorumlusu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz...

Devamını Oku
26.05.2025
İflas rüzgârı sertleşti

İflas rüzgârı sertleşti

Devamını Oku
12.05.2025
Görünmez patronlar devri

Görünmez patronlar devri

Devamını Oku
05.05.2025
İstanbul’da partizanlık yıkımına hazır mıyız?

İstanbul’da partizanlık yıkımına hazır mıyız?

Devamını Oku
28.04.2025
Vicdanın çöküşü

Vicdanın çöküşü

Devamını Oku
21.04.2025
Dertleri iklim değil

Dertleri iklim değil

Devamını Oku
14.04.2025
Küreselleşmede son perde mi?

Küreselleşmede son perde mi?

Devamını Oku
07.04.2025
Gençlerin isyanı

Gençlerin isyanı

Devamını Oku
31.03.2025
Tek yol seçim

Tek yol seçim

Devamını Oku
24.03.2025
Üretici battı, halk zehirleniyor

Üretici battı, halk zehirleniyor

Devamını Oku
17.03.2025
9 milyon derin yoksul var

9 milyon derin yoksul var

Devamını Oku
03.03.2025
İşsiz, umutsuz ve mutsuz...

İşsiz, umutsuz ve mutsuz...

Devamını Oku
24.02.2025
AKP’nin yeni cinliği uzay hakkı!

AKP’nin yeni cinliği uzay hakkı!

Devamını Oku
10.02.2025
Hayaller Paris gerçekler Kartalkaya

Hayaller Paris gerçekler Kartalkaya

Devamını Oku
27.01.2025
Ağaç kesen Türkiye iklim zirvesine talip!

Ağaç kesen Türkiye iklim zirvesine talip!

Devamını Oku
02.12.2024
Bölüşüm krizi

Bölüşüm krizi

Devamını Oku
25.11.2024
Çocuk ölümlerinin gölgesinde

Çocuk ölümlerinin gölgesinde

Devamını Oku
18.11.2024
Geleceğimiz derin uykuda!

Geleceğimiz derin uykuda!

Devamını Oku
11.11.2024
‘Depresyondayız, unutulduk aldatıldık!’

‘Depresyondayız, unutulduk aldatıldık!’

Devamını Oku
25.10.2024