Galatasaray’ın puan kaybetmeden yoluna devam etmek, Rizespor’un ise sıralamada yukarılara tırmanmak istediği maçın ilk yarısında puanlar iki tarafa da yakın duruyor ilk başta. Galatasaray’ın bir Lang (asist) - Barış Alper (gol) organizasyonu sonrası 19’da bulduğu gole rağmen Rize vazgeçmiyor ve sık sık Sarı-Kırmızılıların ceza sahasına tehlikeli dalışlar yapıyor.

Ancak ikinci yarıda iş biraz farklılaşıyor. G.Saray, taktik dokunuşla oyuna ağırlığını koymaya başlıyor. İkinci gol, Barış Alper’den sonra günün ikinci çalışkanı Yunus’tan geliyor. Son söz ve kapanış tüm maçların en çalışkanı Osimhen’den. G.Saray, 3 gollü 3 puanını alıp, beş çayının keyfini çıkartıyor...