11 milyon boşa gitti!

20 Mart 2023 Pazartesi

F.Bahçe, Alanyaspor karşısında mükemmel ve tek kale futbol oynadı. Ancak istediği net pozisyonları üretemedi. Bakalım neler oldu?

F.Bahçe’nin forvet hattında Pedro, King ve Rossi oynadığında takım sahada adete 1 kişi eksik kalıyor. Ayrıca bu forvetler ne Beşiktaş’ta ne de G.Saray’da oynayabilir. Bu kadar yeteneksiz forvet hattıyla F.Bahçe’nin gol atma şansı çok düşük. Valencia olmasa F.Bahçe gol atamayacak.

ve oynadığında takım sahada adete 1 kişi eksik kalıyor. Ayrıca bu forvetler ne Beşiktaş’ta ne de G.Saray’da oynayabilir. Bu kadar yeteneksiz forvet hattıyla F.Bahçe’nin gol atma şansı çok düşük. olmasa F.Bahçe gol atamayacak. F.Bahçe’nin orta sahasında İsmail ön liberoda çok iyi, Arao ile İrfan Can aynı özellikte. İrfan Can, Emre Belözoğlu’ nun F.Bahçe’ye verdiği en büyük zarar! 11 milyon Avro bonservis ücreti ödendi... Bu parayla Alex ve Talisca ayarında bir 10 numara alınırdı. İrfan Can yıldız bir orta saha değil. Tamamlayıcı bir orta saha oyuncusu. Ne ofansta ne de defansta var. Adeta “sahte okey” gibi! Daha da yokları oynuyor!

ön liberoda çok iyi, ile İrfan aynı özellikte. İrfan Can, nun F.Bahçe’ye verdiği en büyük zarar! 11 milyon Avro bonservis ücreti ödendi... Bu parayla ve ayarında bir 10 numara alınırdı. İrfan Can yıldız bir orta saha değil. Tamamlayıcı bir orta saha oyuncusu. Ne ofansta ne de defansta var. Adeta gibi! Daha da yokları oynuyor! Sarı-Lacivertliler kapanan defansa karşı ne yapmalı? Kanatları çok iyi kullanıyor, yapılan ortalarda Aboubakar ve Icardi gibi bir santrforu olmayınca bütün etkili akınlar boşa gidiyor. Ayrıca Alex ve Talisca gibi orta sahadan gelip 2. bir santrfor pozisyonu alacak 10 numara da olmayınca ataklar harcanıyor.

ve gibi bir santrforu olmayınca bütün etkili akınlar boşa gidiyor. Ayrıca Alex ve Talisca gibi orta sahadan gelip 2. bir santrfor pozisyonu alacak 10 numara da olmayınca ataklar harcanıyor. l Arao ve İrfan Can’ın kapanan defansları merkezden yapacağı akınlarla açması gerekiyor. Bu isimler verkaçlarla ceza sahasına girmiyor, uzaktan şut atmıyor, defansla kaleci arasındaki boş alana sürpriz delici koşu yapmıyor. Orta sahada ofansif anlamda bu kadar verimsiz oyuncular olunca haliyle F.Bahçe pozisyon bulamıyor.

Sonuçta F.Bahçe’nin maçı kazanması için artık karambol toplara, duran toplara ve penaltılara ihtiyacı vardı. Bu maçta da sonuca böyle gitti. F.Bahçe’nin takım ruhu iyi ama hücumdaki sorunları çözmediği sürece maçları kazanmakta zorlanacağı kesin.