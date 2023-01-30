Lemi Çelik
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Bu kadar yanlış yapılırsa!

30 Ocak 2023 Pazartesi

Son şampiyon Trabzonspor’a ne oldu da bu sezon liderin 13 puan gerisine düştü? Söyleyecek o kadar çok söz var ki hangisinden başlayayım. Bu kadar yanlış yapılırsa, elbette takım bu hale gelir. Yönetim ve teknik heyet, geçen sezon şampiyonluğa giden yolda doğru yaptığı her şeyi üzerinden 1 yıl geçmeden bozmayı başardı. Tebrik ediyorum! Neden mi? Nwakaeme gibi özel yetenekli ve yaratıcı bir oyuncu elindeyken, sırf zam istedi diye yeni sözleşme imzalanmadığı için... Nwakaeme’ye 2 yıllığına 7 milyon Avro vermediniz, yerine Trezeguet gibi takıma sıfır katkı sağlayan oyuncuya 11 milyon Avro verdiniz. Bu kadar yanlış olur mu?

Bir başka konu forvet transferi. Şampiyonlukta büyük katkı sunan Cornelius’un gidişine böylesine kolay izin verip, yerine tamamen farklı tipteki Maxi Gomez’i alanları kutluyorum! Topu ayağında koruyamayan, pas yüzdesi düşük, çalım yeteneği sınırlı, ortalarda yükselemeyen Gomez’le ancak buraya kadar gelinirdi zaten. Başarılı forvet hattını tamamen kaybetmiş bir takım nasıl şampiyonluğa oynasın?

Orta sahada çok özel yetenekleri olan ve parlatılıp yüksek bedellere satılabilecek Abdülkadir Ömür’ün önünü neden kesersiniz? Bu oyuncuyu kazanırsan en az 30 milyon dolara satarsın. Bunu yapmak yerine ne oynadığı dahi belli olmayan Bardhi’yi transfer edenleri alkışlıyorum. Fiziksel açıdan çok zayıf, mental bakımdan sanki futbolu bitirmiş bir Yusuf Yazıcı’nın Trabzonspor’a dönmesini sağlayanları tebrik ediyorum.

Şampiyon kadro 13 oyuncu almaz. En fazla 4 oyuncu alır. 13 transfer yaparsan hem takım ruhunu kaybedersin hem oyun olarak hem de maddi açıdan takımı batırırsın! Savunmada her maç hata yapan Bartra’yı, yetenek ve kapasitesi düşük Larsen’i, Gbamin’i, Lahtimi’yi unutmadım. Geçen yıl şampiyonlukta payı olan yönetimi ve teknik heyeti tebrik ettim. Şimdi de şampiyon takımı böylesine kötü planlama ve transferlerle bu hale getirenleri tebrik ediyorum.

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