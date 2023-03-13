Lemi Çelik
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Doğru takviye doğru sonuçlar

13 Mart 2023 Pazartesi

Beşiktaş yıllarca şanssız şekilde başarılı sonuçlar alamadığı Başakşehir karşısında bu kez iyi futbol oynayarak 3 puanı hakeden takım oldu. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyunun temposu ve kalitesi düştü, vasat bir mücadeleye dönüştü. Bakalım neler oldu:

  • Beşiktaş’ın iki kanadı, Türkiye’nin en iyi kanadı. Sağda Onur, solda Masuaku, önlerinde Redmond ve Cenk’le beraber kanatlardan adeta Başakşehir’i yıkan taktiği uyguladılar. Ve Başakşehir; Beşiktaş’ın kanat organizasyonlarına hiçbir önlem alamadı.

  • Beşiktaş, Aboubakar ve Cenk’le; hem Trabzonspor’un hem F.Bahçe’nin hem de G.Saray’ın önünde bir forvet hattına sahip. Bu forvetleri sadece, G.Saray’dan Icardi biraz zorlayabilir. Takım ruhu ve tam kapasiteyi ortaya koyma adına Cenk ile Aboubakar’ın çok daha üst düzeyde olduğunu görüyoruz. Ama Icardi’nin de bu iki golcüden daha klas olduğu gerçeği var. Eğer Beşiktaş, Sivas’ta kaybetmeyip, Antalya ile berabere kalmasaydı şampiyonluğun en büyük adayıydı. 

  • Başakşehir’de Emre Belözoğlu takımına, Atletico Madrid’de Simeone’nin uyguladığı gibi; fizik gücüyle rakibi ezen, döven, oynatmayan, durduran, taktik ve oyun disiplinine sadık bir futbol uygulatmaya çalışıyor. Bunda zayıf takımlara karşı üstünlük sağlayabiliyor. Ama büyük maçlara gelince, bu oyuncu kadrosu yetenek açısından yetersiz kaldığı için uygulattığı taktik sonuç vermiyor. 

  • Şenol Güneş, kısa sürede takımı toparladı, oyuncularını iyi motive ederek en azından Avrupa’ya gidecek düzeye çıkardı. Şenol Hoca’nın gelmesiyle başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimin yaptığı transferlerin ne kadar doğru oyuncu profilleri olduğu ve takıma yaptıkları katkı kendini net şekilde gösterdi. Güneş’in, kaleci Mert Günok’u ve Cenk Tosun’u kazanması takıma ekstra güç kattı. Eğer sezon başı Şenol Hoca gelseydi, şimdi bu takım doğru transferlerle şampiyonluk yürüyüşünde olurdu. 

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