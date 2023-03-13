Doğru takviye doğru sonuçlar

13 Mart 2023 Pazartesi

Beşiktaş yıllarca şanssız şekilde başarılı sonuçlar alamadığı Başakşehir karşısında bu kez iyi futbol oynayarak 3 puanı hakeden takım oldu. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyunun temposu ve kalitesi düştü, vasat bir mücadeleye dönüştü. Bakalım neler oldu: