Forvetlerin savaşı

06 Şubat 2023 Pazartesi

Galatasaray-Trabzonspor derbisinde neler oldu?

1- Bu kadar olumsuz hava şartlarında iki takımı da verdikleri mücadeleden dolayı kutlamak gerekiyor. İki takım çok pas hatası yaptı, top kayıpları fazlaydı, oyunun kalitesi düştü. Buna karşın Galatasaray ve Trabzonspor’un ortaya büyük mücadele örneği koyduğunu gördük. Halil Umut Meler ise Türkiye’nin en iyi hakemi olduğunu kanıtladı. Mükemmel maç yönetti.

2- G.Saray ve Trabzonspor arasındaki en büyük fark, Sarı-Kırmızılıların Türkiye’nin en kaliteli forvet hattına sahip olması. G.Saray’ın hücumcuları Icardi, Mertens ve Kerem; Trabzonspor’un forveti ise Gomez, Trezeguet ile Lahtimi. G.Saray’ın bu üstünlüğü daha iyi top oynamasını sağlıyor. Özellikle Icardi ve Mertens üst düzey oyuncular. Kerem de onlara ayak uydurduğu zaman rahat pozisyona giriyorlar, gol atıyorlar. Orta sahadan Oliveira ve Torreira, onlara şut pozisyonu hazırlıyor. Bu forvet hattıyla G.Saray çok büyük fark yaratıyor. Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluğun en büyük adayı ve bu yolda da emin adımlarla ilerliyor.

3- G.Saray kanatları iyi kullanıyor. Sağda Boey, solda Kerem oyunda genişlik yaratıyor. Kanat akınlarıyla topu Icardi ve Mertens’le buluşturup etkili ataklar yapıyorlar. Trabzonspor’da ise iki kanat çalışmıyor. Sağda Lahtimi çok pas hatası yaptı, yetersizdi. Solda Trezeguet “mahalle topçusu” gibi kafayı yere eğiyor, hep top sürüyor, neden bunu yaptığı belli değil. Arkadaşlarına pas atmıyor, orta yapmıyor. Böyle olunca Trabzonspor’un iki kanadı da çalışamaz hale geliyor.

4- Trabzonspor’un orta sahası G.Saray’dan çok daha iyi olmasına rağmen özellikle Bakasetas ve Abdülkadir kaleye uzak oynuyor. Kaleye daha yakın oynasalar çok gol pozisyonuna girip skora katkı sağlayabilirler. Gomez yetersiz bir santrfor. Bu forvet hattıyla Trabzonspor’un şampiyonluğa oynaması çok zor.

Sonuç olarak 12 maç 12 galibiyet. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u kutlamak gerekiyor. Sezonun ilk dönemlerinde attığı kritik gollerle Sarı-Kırmızılıları ayakta tutan ve kulübede oturan Gomis’i de tebrik etmek lazım.

YARDIMCIYA YABANCI MADDE

Yardımcı hakem Ekrem Kan’a 90+3’te G.Saray tribününden yabancı madde geldi ve oyun bir süre durdu.