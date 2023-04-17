Lemi Çelik
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Hedefsiz derbinin yıldızı kaleciler

17 Nisan 2023 Pazartesi

Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde iki takım da şampiyonluktan uzaklaştığı için müsabakanın motivasyonu çok düşüktü. Böyle olunca da ortaya kötü bir 90 dakika çıktı. Derbide ne gördük?

  • Beşiktaş’ta orta sahadaki Salih ve Fernandes çok yetersizdi. Özellikle Salih adeta sahada yok gibiydi. Orta saha forvete destek vermeyince Beşiktaş pozisyon bulmakta zorlandı. Aboubakar’la da bir iletişim kurulamayınca orta saha üstünlüğünü kaptırmış oldu Siyah-Beyazlılar. Oyun olarak Trabzonspor daha üstündü. 

  • Beşiktaş kanatları Masuaku ve Onur’la çok iyi kullanıyor. Ancak her iki oyuncunun yaptığı başarılı çıkışlardan sonra açtıkları ortalarda ve paslarda isabet oranı çok düşük. Final paslarında topu çok kötü kullanıyorlar. Ve bir türlü topu Aboubakar’la buluşturamıyorlar. Böyle olunca da Beşiktaş net pozisyon üretemiyor. 

  • Ghezzal, Redmond, Aboubakar üçlüsü son derece formsuzdu. Özellikle Ghezzal fizik olarak çok yetersiz ve güçsüzdü. Adeta oyunda kayboldu. Aboubakar’ı beslemesi gereken pasları atamadı. Trabzonspor’un çift stoperi Hüseyin ve Denswil, Aboubakar’ı etkisiz hale getirince son haftaların formda takımı Beşiktaş skor üretemedi. 

  • Trabzonspor’da kanatlar hiç çalışmıyor, buradaki oyuncular çok yeteneksiz ve yetersiz. Önlerindeki Peres ve Markovic, Trabzonspor’un oyuncusu değil. Kollektif oyunla alakaları yok. Bir de bunlara etkisiz santrfor Maxi Gomez eklenince Trabzonspor’un nasıl gol atacağını çözmek mümkün olmuyor. Gomez, santrfor değil. Trabzonspor maçlara santrforsuz çıkıyor. Görüntü olarak var ancak performans açısından takıma hiçbir katkısı yok.

  • Trabzonspor’da orta saha ile forvet arasında hiçbir bağlantı olmadığı için; Bakasetas ve Abdülkadir, çok iyi oynamalarına rağmen etkili ataklar yapamadılar, pozisyon üretemediler. Bu da Gomez’le bağlantıları olmadığı için. Sonuç olarak iki milli takım kalecisi sahanın yıldızıydı. Kritik kurtarışlara imza atıp, maçın bu sonuçla bitmesinde büyük katkıları oldu. 

BAKAN TRİBÜNDE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, aynı zamanda AKP Trabzon Milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, mücadeleyi kale arkası tribünde taraftarlarla birlikte izledi.

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